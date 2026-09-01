Обществознание в российских школах начнут изучать по обновлённой программе

01 сентября 2026, 01:53

Обществознание в школах будут преподавать по учебникам Мединского и Медведева

Фото: iStock/hxdbzxy

С начала нового учебного года в российских школах изменится подход к преподаванию обществознания. Предмет будут изучать в 9–11‑х классах по обновлённой образовательной программе.