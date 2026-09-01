Обществознание в российских школах начнут изучать по обновлённой программе
С начала нового учебного года в российских школах изменится подход к преподаванию обществознания. Предмет будут изучать в 9–11‑х классах по обновлённой образовательной программе.
Как сообщили в Минпросвещения РФ, с 1 сентября школы получат единые государственные учебники для 9‑х и 10‑х классов. Для 11‑х классов новые пособия станут доступны со следующего года.
Над их созданием работали юристы, экономисты, социологи и историки. Руководил коллективом помощник президента России и автор единой линейки учебников по истории для школ и колледжей Владимир Мединский. Главную редакторскую роль в проекте взял на себя заместитель председателя Совета Безопасности РФ Медведев.
Курс обществознания станет более практико‑ориентированным. Особое внимание в нём уделено связям с историей, литературой и географией. Также скорректирован объём учебной нагрузки: если раньше на изучение обществознания в 6–9‑х и 10–11‑х классах отводилось в общей сложности 272 часа, то по новой программе предусмотрено 34 часа в 9‑м классе и 102 часа — в 10–11‑х.
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