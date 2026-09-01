Россиянам сократили безвизовый срок пребывания в Таиланде
С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы не 60, а только 30 дней. Соответствующий указ правительство подписало 26 августа.
Кроме того, вводится ограничение на въезд через сухопутные границы: иностранцы смогут пересекать их не чаще двух раз в год. Исключение власти сделали лишь для граждан Малайзии, Бруней‑Даруссалама, Индонезии и Сингапура.
Нововведение отменяет действовавшее с 2024 года постановление, по которому граждане ряда стран, в том числе из России, могли въезжать в Таиланд без визы и оставаться в стране до 60 дней в целях туризма, краткосрочной работы или деловых поездок. В документе подчёркивается, что решение обусловлено текущей обстановкой, соображениями безопасности, экономической ситуацией, а также задачами по развитию туристической отрасли.
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