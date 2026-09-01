Россиянам сократили безвизовый срок пребывания в Таиланде

01 сентября 2026, 00:20

Таиланд сократит безвизовый срок пребывания россиян в стране до 30 дней

Фото: iStock/Hleb Usovich

С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы не 60, а только 30 дней. Соответствующий указ правительство подписало 26 августа.