Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля

31 августа 2026, 23:03

Эксперт «Народного фронта» Кучава: Мошенники используют цифровой рубль для схем

Фото: istockphoto/Artystarty

С приближением обязательного внедрения цифрового рубля в крупнейших банках страны злоумышленники активизировали попытки обмана граждан. О новых угрозах в интервью ТАСС предупредил эксперт проекта «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.





Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2026 года системно значимые кредитные организации обязаны предоставить клиентам возможность открытия счетов в третьей форме национальной валюты. Этот инфоповод мошенники используют для создания множества фишинговых сценариев, нацеленных как на прямое хищение средств, так и на получение доступа к конфиденциальным данным россиян. Кучава подчеркнул, что ключевая уязвимость граждан — непонимание сути нового инструмента. Эксперт акцентировал внимание на двух критически важных тезисах:





Цифровой рубль не является инвестиционным активом. Это исключительно средство для безналичных платежей и переводов, аналогичное наличным и безналичным деньгам.

Банк России не разрабатывает никаких программ пассивного дохода или инвестиционных предложений на базе цифровой валюты.

«Любые предложения, связанные с «инвестициями в цифровой рубль», являются стопроцентным мошенничеством», — добавил спикер.

Никогда не передавать третьим лицам коды подтверждения из СМС, PIN-коды и пароли от банковских приложений. Настоящие сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают эти данные по телефону.

При малейшем подозрении на обман необходимо немедленно завершить диалог. Единственный верный алгоритм действий — самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты.

Категорически запрещается переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и устанавливать на смартфон программы, которые рекомендуют незнакомцы по телефону.

«Сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают такие данные по телефону», — заключил Кучава.