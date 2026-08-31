Россиян предупредили о мошеннических схемах перед запуском цифрового рубля
С приближением обязательного внедрения цифрового рубля в крупнейших банках страны злоумышленники активизировали попытки обмана граждан. О новых угрозах в интервью ТАСС предупредил эксперт проекта «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
Как отмечается в сообщении, с 1 сентября 2026 года системно значимые кредитные организации обязаны предоставить клиентам возможность открытия счетов в третьей форме национальной валюты. Этот инфоповод мошенники используют для создания множества фишинговых сценариев, нацеленных как на прямое хищение средств, так и на получение доступа к конфиденциальным данным россиян. Кучава подчеркнул, что ключевая уязвимость граждан — непонимание сути нового инструмента. Эксперт акцентировал внимание на двух критически важных тезисах:
- Цифровой рубль не является инвестиционным активом. Это исключительно средство для безналичных платежей и переводов, аналогичное наличным и безналичным деньгам.
- Банк России не разрабатывает никаких программ пассивного дохода или инвестиционных предложений на базе цифровой валюты.
«Любые предложения, связанные с «инвестициями в цифровой рубль», являются стопроцентным мошенничеством», — добавил спикер.В связи с ростом подобных инцидентов эксперты призывают соблюдать базовые правила цифровой гигиены:
- Никогда не передавать третьим лицам коды подтверждения из СМС, PIN-коды и пароли от банковских приложений. Настоящие сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают эти данные по телефону.
- При малейшем подозрении на обман необходимо немедленно завершить диалог. Единственный верный алгоритм действий — самостоятельно перезвонить в банк по номеру, указанному на оборотной стороне карты.
- Категорически запрещается переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и устанавливать на смартфон программы, которые рекомендуют незнакомцы по телефону.
«Сотрудники финансовых организаций никогда не запрашивают такие данные по телефону», — заключил Кучава.