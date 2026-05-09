Общительным людям предрекли долгую жизнь
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева рассказала, что люди с устойчивыми социальными связями живут дольше, а хроническое одиночество повышает риск когнитивных нарушений и преждевременной смерти. Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что общение помогает делиться своими эмоциями, получать поддержку и ощущать свою значимость. Недостаток социальных связей может привести к постоянному стрессу, который провоцирует воспалительные процессы и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.
Кроме того, совместные занятия, такие как прогулки и спорт, способствуют формированию полезных привычек, а беседы, даже с незнакомыми людьми, являются эффективным способом тренировки мозга, добавила Ткачева. При этом, по ее словам, для улучшения здоровья достаточно иметь несколько близких друзей и поддерживать умеренное общение.
Читайте также: