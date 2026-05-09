Россиянам назвали новые способы борьбы с комарами
Для борьбы с комарами лучше использовать несколько способов — физические барьеры, дихлофосы и ловушки. Об этом «Газете.Ru» сообщила и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
Наиболее эффективным подходом к борьбе с насекомыми является комплексный метод, включающий использование физических барьеров, ловушек и точечных репеллентов. В народной медицине часто применяют ароматические масла цитронеллы или гвоздики. Также существуют новые и эффективные методы, например, ультрафиолетовые UV-ловушки. Они привлекают насекомых с помощью света и уничтожают их разрядом тока или вентилятором. Эти устройства безопасны для использования в доме, но могут быть довольно дорогими.
Еще одним вариантом являются ультразвуковые отпугиватели, которые работают на частотах, неприятных для насекомых. Их эффективность остается под вопросом, но для людей они безопасны. Использование сетки «Антикошка» или сетки с мелкими ячейками является наиболее надежным физическим барьером, отметила она.
При выборе средства от насекомых, такого как дихлофос, важно обращать внимание на пометку «для помещений». Такие средства не имеют запаха и разлагаются быстрее, не представляя риска отравления, подчеркнула Лялина.
Самым безопасным способом борьбы с насекомыми является использование механических барьеров и электрических мухобоек. Они не требуют применения химических веществ, что исключает риск отравления.
Однако, если вы все же решили использовать химические средства, следует соблюдать определенные правила. Например, при выборе дихлофоса отдавайте предпочтение аэрозолям без запаха, содержащим пиретроиды. Эти компоненты быстрее разлагаются и менее токсичны.
Ищите средства, содержащие перметрин, циперметрин или дельтаметрин. Избегайте старых фосфорорганических соединений. Также выбирайте средства с пометкой «для дома» или «для помещений», так как они менее токсичны по сравнению с садовыми ядами.
Читайте также: