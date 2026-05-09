Парусная регата Победы состоялась в Долгопрудном
Парусную регату провели в акватории Котовского залива в Долгопрудном 9 мая. Это мероприятия традиционно устраивают в честь Дня Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в регате в этом году приняли 57 спортсменов — воспитанники школы парусного клуба «Водник», спортшколы «Парус» и Московской академии парусного и гребных видов спорта.
«В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали замглавы Долгопрудного Людмила Иванова и президент Федерации парусного спорта Подмосковья, вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, зампредседателя Общероссийского движения поддержки флота Валерий Пильчин», — говорится в сообщении.Гости поздравили собравшихся с Днём Победы и пожелали спортсменам попутного ветра.