Сын чиновника из Екатеринбурга заявил о расстройстве психики из-за долгов

06 марта 2026, 10:24

Фото: iStock/zheltikov

Сын заместителя председателя Общественной палаты Екатеринбурга Виктора Тестова заявил о психическом расстройстве после накопления многомиллионных долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.