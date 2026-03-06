Сын чиновника из Екатеринбурга заявил о расстройстве психики из-за долгов
Сын заместителя председателя Общественной палаты Екатеринбурга Виктора Тестова заявил о психическом расстройстве после накопления многомиллионных долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По версии источника, его сын Станислав в 2024 году занял у знакомых около 16 миллионов рублей под проценты, оставив в залог квартиру в центре Екатеринбурга рядом с ТЦ «Гринвич», а также автомобили Toyota Land Cruiser 100 и Audi Q7. Через год сумма долга, по словам кредиторов, выросла до примерно 30 миллионов рублей.
Как утверждают заявители, возвращать деньги и имущество мужчина не собирается. В суде он пытается доказать, что на момент заключения сделки был невменяем из-за диссоциативного расстройства личности. При этом, по информации источника, судебная экспертиза, проведённая при подписании договора залога, признала его психически здоровым.
Бывший знакомый должника также заявил, что семья Тестова продолжает вести обеспеченный образ жизни — покупать дорогую одежду и ездить за границу. Связаться с самим Станиславом журналистам не удалось, так как его телефон изъяли в суде. Супруга сына чиновника также отказалась комментировать ситуацию.
