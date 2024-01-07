Обучающийся в Шотландии российский студент рассказал о травле за поддержку СВО

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Россиянин Андрей Комаров проходит обучение в Университете Эдинбурга в Шотландии. Он рассказал, что постоянно подвергается травле со стороны других студентов за то, что не осудил Родину после начала специальной военной операции на Украине.
В разговоре с РИА Новости Андрей сообщил, что неприятности для него начались с того момента, когда он пригласил к себе сокурсников, чтобы вместе посмотреть трансляцию Парада Победы 9 мая. Во время просмотра разговор зашёл о событиях в Буче. Россиянин заявил, что это явно постановочная сцена, а он не считает для себя возможным осуждать свою страну и армию. Студентка из Литвы вступила с ним в жаркую дискуссию, доказывая, что всё было именно так, как представили западные СМИ.
После этого начались проблемы. Упомянутая девушка пожаловалась на Андрея во все студенческие организации, обвинив его даже в том, о чём он никогда не говорил, например, в призывах к насилию. Подключилось и украинское сообщество Университета Эдинбурга. Началась травля в интернете и отчасти в реальной жизни. Руководство вуза бездействовало, хотя травля в интернете является в Великобритании уголовным преступлением.
Профессор, ведущий курс международных отношений, который заканчивал российский студент, задал тему событий на Украине. Андрей изложил в своей работе российский взгляд на проблему через призму структурного неореализма. Преподаватель прямо заявил, что лично ему эссе очень понравилось и похвалил россиянина за патриотизм. Однако добавил, что хорошую оценку ему получить не удастся, так как взгляд на проблему «не подходит данному курсу». Тогда стало ясно, что проукраинский ракурс освещения событий СВО является либо негласным правилом, либо официальной политикой университета, заключил Андрей.
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После этого начались проблемы. Упомянутая девушка пожаловалась на Андрея во все студенческие организации, обвинив его даже в том, о чём он никогда не говорил, например, в призывах к насилию. Подключилось и украинское сообщество Университета Эдинбурга. Началась травля в интернете и отчасти в реальной жизни. Руководство вуза бездействовало, хотя травля в интернете является в Великобритании уголовным преступлением.
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Александр Бойцов