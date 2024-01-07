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Обучающийся в Шотландии российский студент рассказал о травле за поддержку СВО

07 января 2024, 12:03
Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Россиянин Андрей Комаров проходит обучение в Университете Эдинбурга в Шотландии. Он рассказал, что постоянно подвергается травле со стороны других студентов за то, что не осудил Родину после начала специальной военной операции на Украине.
В разговоре с РИА Новости Андрей сообщил, что неприятности для него начались с того момента, когда он пригласил к себе сокурсников, чтобы вместе посмотреть трансляцию Парада Победы 9 мая. Во время просмотра разговор зашёл о событиях в Буче. Россиянин заявил, что это явно постановочная сцена, а он не считает для себя возможным осуждать свою страну и армию. Студентка из Литвы вступила с ним в жаркую дискуссию, доказывая, что всё было именно так, как представили западные СМИ.

После этого начались проблемы. Упомянутая девушка пожаловалась на Андрея во все студенческие организации, обвинив его даже в том, о чём он никогда не говорил, например, в призывах к насилию. Подключилось и украинское сообщество Университета Эдинбурга. Началась травля в интернете и отчасти в реальной жизни. Руководство вуза бездействовало, хотя травля в интернете является в Великобритании уголовным преступлением.


Профессор, ведущий курс международных отношений, который заканчивал российский студент, задал тему событий на Украине. Андрей изложил в своей работе российский взгляд на проблему через призму структурного неореализма. Преподаватель прямо заявил, что лично ему эссе очень понравилось и похвалил россиянина за патриотизм. Однако добавил, что хорошую оценку ему получить не удастся, так как взгляд на проблему «не подходит данному курсу». Тогда стало ясно, что проукраинский ракурс освещения событий СВО является либо негласным правилом, либо официальной политикой университета, заключил Андрей.

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Названы причины смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы
20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа впала в кому и умерла от гриппа
07 января 2024, 12:12

Фото: iStock/Imagesines

В Союзе конькобежцев России (СКР) назвали причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом пресс-служба Союза рассказала в беседе с РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 6 января скончалась 20-летняя воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку Анастасия Середа.

По сообщениям СКР, причиной стали осложнения на фоне гриппа. Отмечалось, что ещё в конце прошлого года Анастасия заболела, но состояние только ухудшалось, поэтому потребовалась госпитализация. Затем девушка впала в кому, из которой уже не вышла.

Анастасия Середа выигрывала призовые места на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах, имела звание мастера спорта России.

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Воробьёв: Владельцы частной котельной в Климовске скрылись
07 января 2024, 11:20

Фото: сайт Кремля

В самые морозные дни только что наступившего нового года в частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске произошла авария, оставившая без теплоснабжения 170 домов. Владельцы объекта сразу после случившегося просто «исчезли с радаров».
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также рассказал, что с хозяевами частного отопительного объекта в течение продолжительного времени пытались связаться для уточнения различных деталей технического характера, но безуспешно.

«Исходя из этого, будем решать вопрос по-другому», — сказал глава региона.

Воробьёв обратился в следственные органы с просьбой выйти в суд с ходатайством о передаче котельной в муниципальную собственность. Он также попросил сделать это в максимально короткие сроки. Представители Следственного комитета РФ сообщили губернатору, что уголовное дело по факту ЧП уже возбуждено и обещали постоянно информировать подмосковные власти о развитии ситуации.

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Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске

Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска
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#губернатор
#уголовное чп
#собственность
#рф
#андрей воробьёв
#подмосковье
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Воробьёв попросил СК РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске
07 января 2024, 10:29

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил Следственный комитет РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в Климовске для её дальнейшей передачи в эксплуатацию муниципальному предприятию. Об этом сообщает РИАМО.
По словам главы региона, передача частной котельной крайне важна, поскольку её собственник неоднократно отказывался от выполнения тех или иных требований, которые власти отправляли в виде обращений.

Воробьёв подчеркнул, что передача котельной муниципальному предприятию возможна либо при возбуждении уголовного дела, либо при добровольной передаче от собственника.

В связи с этим губернатор Подмосковья обратился в Следственный комитет, чтобы появилась возможности выйти в суд и взять котельную в эксплуатацию, набрать персонал, провести ревизию и иные виды работ.

Он также добавил, ситуация остаётся непростой, поскольку персонал котельной исключительно рядовой, а собственников, владельцев и генерального директора власти региона ещё ни разу не видели.

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#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#котельная
#следственный комитет
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Воробьёв сообщил о скором возвращении тепла в дома Климовска
Воробьёв сообщил о запуске второго котла на котельной в Климовске
07 января 2024, 10:00

Фото: iStock/stefanamer

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о запуске второго котла в котельной, что позволит вернуть отопление в 170 жилых домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что при работающих двух котлах создаётся достаточная мощность для того, чтобы как можно скорее обогреть квартиры без отопления.

По его словам, в настоящее время всё же может возникнуть проблема с состоянием системы отопления в домах (трубы и батареи), которые могли быть частично разморожены.

Воробьёв подчеркнул, что несколько аварийных бригад были срочно призваны к работе, чтобы в короткие сроки вернуть отопление в сотню домов в микрорайоне.

Напомним, что в период холодов на частной котельной в Подольске произошла авария, в результате чего более ста домов остались без отопления.

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#андрей воробьёв
#климовск
#отопление
#котельная
#подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о частичном восстановлении теплоснабжения в Климовске
07 января 2024, 09:44

Фото: istockphoto/oksana fedina

После аварии в частной котельной в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске без тепла остались 170 домов. Глава региона Андрей Воробьёв рассказал о ходе восстановительных работ.
Ранее губернатор сообщил, что техники ремонтной бригады сумели запустить один котёл, к которому были подключены несколько домов по семи улицам микрорайона. Запланирован ввод в действие второго котла, что позволит увеличить мощность котельной вдвое и стабилизировать параметры.

По словам Андрея Воробьёва, следующим этапом станет запуск полноценного отопления в оставшихся домах по Симферопольской улице, проспекту 50-летия Октября и улице Мичурина. В настоящее время рабочие-аварийщики меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе на пересечении улиц Мичурина и Театральной. Это позволит вернуть тепло ещё в 33 дома.

Губернатор Подмосковья напомнил также, что в Климовске обустроен пункт временного размещения для людей, в квартирах которых теплоснабжение пока не восстановлено. Там обеспечено горячее питание, есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробную информацию жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

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#губернатор
#теплоснабжение
#питание
#рабочие
#жители
#дома
#андрей воробьёв
#подмосковье
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В Климовске устроен пункт временного размещения для людей, оставшихся без тепла
07 января 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В частной котельной микрорайона Климовск в подмосковном Подольске в самые морозные дни произошла авария, в результате которой без тепла остались 170 домов. Власти городского округа развернули пункт временного размещения для людей, которые просто не могут находиться в выстуженных квартирах.
Временное убежище для замерзающих людей обустроено на базе универсального спортивного центра «Юность» (микрорайон Климовск, проезд Юности, дом 1). Там могут переждать холода люди, в чьи дома подача тепла пока не восстановлена. На месте с 9:00 организовано горячее питание. Есть возможность принять душ и просто отдохнуть. Подробности жители микрорайона могут узнать по телефонам: 8-916-913-21-88, 112.

В настоящее время в котельной удалось запустить один котёл. К нему уже подключены в Климовске несколько домов. Губернатор Московской области заверил, что коммунальные службы, ремонтные бригады и региональные власти делают всё возможное для того, чтобы тепло вернулось в дома и квартиры людей в самое ближайшее время.

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#квартиры
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#питание
#тепло
#люди
#коммунальные службы
#андрей воробьёв
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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о ситуации с отоплением в Климовске
07 января 2024, 08:38

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Владелец частной котельной в Климовске Московской области допустил аварию, из-за которой без тепла остались 170 домов. О ситуации с отоплением в этом микрорайоне Подольска рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Он сообщил, что ситуация с теплоснабжением местных жителей остаётся крайне тяжёлой. На устранение последствий аварии брошены дополнительные силы и средства. На месте создан оперативный штаб для координации действий и быстрого реагирования на развитие ситуации. В обстоятельствах возникновения неполадок в котельной разбираются техники и сотрудники правоохранительных органов.

Накануне, 6 января, специалистам аварийно-ремонтной бригады удалось ввести в действие один котёл, продолжил губернатор Подмосковья. К середине дня к нему были подключены некоторые дома по Заводской и Молодёжной улицам. К вечеру подключили ещё девять домов на других улицах микрорайона. В ближайшее время планируется запустить второй котёл мощностью 20 гигакалорий. Это позволит усилить мощность котельной в два раза и стабилизировать параметры. К середине дня тепло вернётся в дома третьей очереди.

Андрей Воробьёв заверил, что восстановление теплоснабжения в Климовске в настоящее время является приоритетной задачей для коммунальных служб, ремонтных бригад и руководства области. Он подчеркнул, что делается всё возможное для того, чтобы в самое ближайшее время восстановить подачу тепла в дома и квартиры людей.

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#губернатор
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#подмосковье
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Патриарх Кирилл призвал не отвергать возвращающихся на Родину россиян
07 января 2024, 08:17

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия не должна окончательно отвергать людей, которые покинули Родину в тяжёлую минуту. Ведь многие из них осознали, что совершили ошибку и искренне раскаялись.
Об этом в своей рождественской проповеди сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призвал не отталкивать людей, которые смалодушничали, уехали за границу, возможно даже что-то говорили плохое о своей стране. Если они поняли свою ошибку и вернулись со смирением и покаянием, их следует принять и простить, сказал верховный иерарх Русской православной церкви.

Патриарх также добавил, что Родина должна простить своих заблудших детей, если они по-настоящему раскаялись в своих ошибках. Это и есть настоящий христианский подход и другого для служителя Церкви и любого православного человека быть не может, заключил владыка.

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#россия
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Власти США распорядились о немедленной проверке самолетов Boeing 737 MAX 9
FAA распорядилось остановить эксплуатацию и проверить самолеты Boeing 737 MAX 9
06 января 2024, 23:56

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента с одним из пассажирских самолетов этой модели.
По заявлению властей, данная директива затронет примерно 171 воздушное судно. FAA оценивает, что проверка каждого самолета займет от четырех до восьми часов.

6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

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