«Топить украинских детей»: кто и за что мог отравить журналиста Красовского

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Российский журналист Антон Красовский сообщил, что находится в больнице. Украинские СМИ вскоре распространили информацию о том, что к его проблемам со здоровьем причастны киевские спецслужбы. О том, что произошло с обозревателем на самом деле, есть ли угроза его жизни, и почему украинская сторона поспешила взять ответственность за его госпитализацию на себя, расскажет редакция «Радио 1».
Журналист Антон Красовский госпитализирован
Телеведущий и журналист Антон Красовский сообщил о госпитализации в своем телеграм-канале. Он рассказал, что в начале прошлой недели его состояние резко ухудшилось.
«В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — сообщил журналист.
Он также отметил, что в настоящее время чувствует себя лучше и выразил слова благодарности тем, кто за него переживал.
Антона Красовского отравили спецслужбы Украины
Вскоре после информации о госпитализации журналиста, ряд украинских СМИ стал утверждать, что Красовский отравлен спецслужбами Украины.
Издание Kyiv Post сообщило, что телеведущий отравлен, и его состояние продолжает ухудшаться. Об этом якобы рассказал источник в Главном управлении разведки Украины (ГУР).
Красовского ищут украинские спец службы
Собеседник агентства также утверждал, что сообщения, опубликованные в телеграм-канале Красовского, были написаны не им самим.
Однако журналист вновь вышел на связь и оставил аудиосообщение, в котором заявил, что он «еще всех переживет».
«Как приятно вдруг снова стать известным и любимым! Я жив. Я буду жить. И даже не надейтесь! Я их всех переживу, и мы с вами их всех переживём. Победа будет за нами! И жизнь будет за нами!», — говорится в аудиосообщении журналиста.
Маргарита Симоньян прокомментировала состояние здоровья Красовского
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что Антон Красовский вышел с ней на связь. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По ее словам, журналист приходит в себя.
«Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские», — написала Симоньян.
Скандал с Антоном Красовским после его высказывания о детях
В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» журналист призвал «топить и жечь» украинских детей. Эмоциональное высказывание Красовский позволил себе после того, как его собеседник писатель Сергей Лукьяненко рассказал, как в 1980-х годах украинские подростки говорили, что Украина «оккупирована москалями».
После высказываний тележурналиста, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о прекращении сотрудничества с Красовским, который занимал должность директора вещания.
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Журналист позже раскаялся и заявил, что ему «по-настоящему неловко за свои слова». В феврале текущего года украинский суд заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы за публичные призыву к геноциду.
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