Лавров рассказал о возможности запрета английского языка

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможности запрета английского языка в стране. Об этом он рассказал в ходе беседы с девочкой из Луганска в рамках акции «Ёлка желаний».
Разговаривая с ребёнком, Лавров спросил, какой язык она изучает. Девочка рассказала, что занимается английским, на что министр похвалил её, назвав этот язык полезным.
Лавров подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто предлагает запретить английский язык в России под предлогом того, что Великобритания натравляет на страну весь мир. Глава МИД заявил, что это было бы глупо, поскольку «язык здесь не причём».
В пример Лавров привёл запрет русского языка на Украине. Он подчеркнул, что не следует впадать в крайности в этом вопросе.
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Лавров подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто предлагает запретить английский язык в России под предлогом того, что Великобритания натравляет на страну весь мир. Глава МИД заявил, что это было бы глупо, поскольку «язык здесь не причём».
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Анастасия Чинкова