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Обвинение запросило по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне

29 июля 2024, 17:51
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Государственный обвинитель запросил по 24 года лишения свободы для фигурантов уголовного дела о террористическом акте в Чечне в 2005 году. Тогда погибли 15 человек, а ещё 36 получили ранения.


Об этом из зала Южного окружного военного суда сообщает корреспондент РИА Новости. Слушания по уголовному делу Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева начались в июне 2023 года. В понедельник, 29 июля, суд приступил к прениям сторон по делу. Прокурор попросил суд путём частичного сложения наказаний назначить каждому из подсудимых по 24 года лишения свободы.

Дудиев и Донашев обвиняются в том, что в 2005 году похитили и убили мужчину, тело которого затем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни. Они переодели убитого в форму военнослужащего ВС РФ, посадили его в автомобиль, затем, чтобы привлечь внимание правоохранителей, несколько раз выстрелили оп машине. Когда вокруг собрались люди, террористы привели в действие заранее установленное в автомобиле взрывное устройство. В результате 15 человек погибли, 36 бвли ранены.

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#вс рф
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#чечня
В подмосковном Минэкологии рассказали, как распознать приближение грозы
29 июля 2024, 18:39

Фото: iStock / mdesigner125

Гроза – частое природное явление в летний период. Люди привыкли предугадывать наступление дождя по ветру и хмурому небу, а животные и пернатые более тонко чувствуют приближение непогоды, сообщили в подмосковном Минэкологии.
«Птицы, например, могут замереть на месте или скрыться в зарослях, предчувствуя бурю. Млекопитающие перед непогодой покидают открытые пространства и ищут укрытия в лесу. Инстинкт самосохранения подсказывает им, что сильный ветер и дождь грозят их безопасности. Некоторые животные могут проявлять беспокойство за несколько часов до начала грозы. Это связано с чувствительностью к изменениям атмосферного давления и электрическим полям», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
До наших дней со времён Древней Руси дошли приметы скорого приближения ненастья. Например, ласточки перед дождём летают невысоко от земли.

Определить скорое начало грозы можно и по другим признакам. Это, например, сильная жара и испарения от земли; быстро надвигающиеся крупные кучерявые облака; резкое ощущение холода; затишье, а затем появление порывистого ветра. Цветы перед грозой начинают сильнее пахнуть, а дальние звуки кажутся более громкими.

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#подмосковье
#московская область
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У Сбера произошел масштабный сбой
У Сбера произошел масштабный сбой с приложением и терминалами
29 июля 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia

Масштабный сбой с мобильным приложением и терминалами безналичной оплаты в магазинах произошел у Сбера. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, ссылаясь на жалобы пользователей. В частности, у них проблемы со входом в мобильный банк. Что касается оплаты через терминал, система сбоит независимо от вида карты, которой производится оплата.
Ранее в Сбербанке рассказали о приложении-фальшивке в App Store. Уточнялось, что обманка появилась вскоре после того, как вышел официальный софт. Название фейка — «Сбер: новый доступ в Сбол». Он стилизован под настоящее приложение, включая логотип и цвета.

По словам специалистов настоящего Сбера, устанавливая фейк, пользователи подвергают риску свои счета.

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Госдума рассмотрит увеличение срока срочной службы для новых граждан РФ
Срок срочной службы в армии для таких граждан страны может быть увеличен до двух лет
29 июля 2024, 18:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Срок срочной службы в армии для новых граждан России может быть увеличен до двух лет. Поправку в действующее законодательство намерены рассмотреть в Госдуме РФ до конца текущей сессии палаты. Планируется также рассмотреть повышение призывного возраста для данной категории граждан страны.

«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до 2 лет и повышен призывной возраст. Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии», — отмечается в сообщении.

В начале июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что солдат срочной службы грядущего осеннего призыва не будут отправлять на спецоперацию.

Ранее Минобороны РФ подтвердило информацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что с начала года контракты с российской армией заключили 190 тыс. человек. Президент России Владимир Путин заявил, что службу в зоне специальной военной операции проходят свыше 700 тысяч человек.

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#солдат
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Глава Парижа Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпиады
Глава Парижа Идальго: церемония открытия Олимпиады сказала о нас все
29 июля 2024, 17:57

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр и считает, что это мероприятие рассказало о Франции все. Ее слова передает France Bleu.
«Гений заключался в том, чтобы придать много сил, юмора и эмоций и привлечь всех на борт. Не только парижан, но и весь мир. Многие люди говорили мне, как это было великолепно и по-французски. Эта церемония сказала о нас все», — заявила Идальго.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Ранее греческий портал pronews.gr писал, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе — трансвеститы изображали тайную вечерю. Уточняется, что на торжественном мероприятии помимо трансвеститов присутствовала обезглавленная Мария-Антуанетта, унижение республиканской гвардии и другие непристойные действия. Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила свое негодование по поводу церемонии.

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Жителям Подмосковья раскрыли, кто отвечает за обслуживание домофонов
29 июля 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Обеспечивать обслуживание и функционирование домофона в многоквартирном жилом доме должна управляющая организация. Она может делать это самостоятельно или заключив договор со специализированной компанией. Такое разъяснение дали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Заключать договор со специализированной компанией можно только если такое решение принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Один из вариантов – включение домофона в состав общего имущества. Тогда управляющая организация берет на себя обязанность обеспечить его работу. В этом случае плата за обслуживание выставляется всем собственникам», – пояснили в ведомстве.
Другой вариант – заключение прямых договоров с домофонной компанией для каждой квартиры. Для этого нужно согласие большинства собственников.

Важно помнить, что при установке домофона необходимо согласовать интересы всех владельцев и соблюдать закон, заключили в министерстве.

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В Московской области по нацпроекту отремонтировали 130 участков дорог
29 июля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Мосавтодор завершил ремонт 130 участков региональных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы велись в 36 городских округах Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«Подмосковные дорожники уложили около 390 км нового полотна с использованием асфальтобетонной смеси типа А16-Вн, которая отличается повышенной износоустойчивостью. Лидерами по объёму выполненных работ стали пять городских округов: Можайский, Богородский, Раменский, Воскресенск и Шатура. Сейчас продолжается ремонт более 50 участков региональной сети», – пояснил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве добавили, что всего в период ремонтного сезона на территории Московской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят свыше 660 км региональных дорог.

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#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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На дорогах Подмосковья за выходные ликвидировали более 800 ям
29 июля 2024, 17:41

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Свыше 800 дефектов покрытия ликвидировали на проезжей части региональных и муниципальных дорог Московской области за минувшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«На муниципальных дорогах больше всего ям ликвидировали на территории Рузского городского округа — 212. На второе место по этому показателю вышел округ Зарайск, где убрали 91 дорожную яму, а замыкает топ-3 округ Химки, где ха выходные ликвидировали 87 ям на дорогах муниципального подчинения», — говорится в сообщении.
На региональных дорогах самый наибольший объём работ был проведён на территории городских округов Одинцовский, Истра, Красногорск и Солнечногорск. Там ликвидировали по 77 ям в асфальте.

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#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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Названа самая востребованная в Подмосковье дата бракосочетания этого лета
29 июля 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

У молодожёнов по-прежнему пользуются популярностью «красивые зеркальные» даты для заключения брака.
Самая востребованная дата нынешнего свадебного сезона – 24 августа, сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
«Чаще всего молодожёны подают заявление на такие дни заранее через портал госуслуг. В Подмосковье с начала года поженились более 25 тыс. пар, а самая популярная дата сезона – 24 августа. На этот день в регионе запланировано 730 свадеб, из них в парках – более 80», – пояснила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, в летние месяцы в Московской области было несколько красивых дат для свадебных церемоний. Так, в День семьи, любви и верности поженились 500 пар, в «зеркальные» 24 июня и 24 июля – чуть больше 400. Однако статистика показала, что они оказались менее востребованы, чем 24.08.24.

В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».

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#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#даты
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В Microsoft заявили, что сбой 19 июля мог затронуть больше 8,5 миллиона ПК
29 июля 2024, 17:01

Фото: istockphoto/noLimit46

Число пострадавших от глобального сбоя программ Microsoft 19 июля могло быть занижено. Об этом сообщается в блоге корпорации. Ранее там заявляли, что инцидент мог затронуть 8,5 миллиона персональных компьютеров. Позже в компании подчеркнули, что не все юзеры передают информацию о сбоях специалистам. В связи с этим первоначально обнародованная цифра могла быть занижена.
По словам вице-президента по безопасности операционных систем, а также по корпоративной безопасности Дэвида Уэстона, IT-гигант собирает информацию по сбоям, основываясь на пользовательских отчетах. Известно, что теперь поставщики компании будут более внимательны к настройке своего оборудования. В частности, будет соблюдаться баланс безопасности и производительности.

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