Обвинение запросило по 24 года фигурантам дела о теракте в Чечне

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Государственный обвинитель запросил по 24 года лишения свободы для фигурантов уголовного дела о террористическом акте в Чечне в 2005 году. Тогда погибли 15 человек, а ещё 36 получили ранения.
Об этом из зала Южного окружного военного суда сообщает корреспондент РИА Новости. Слушания по уголовному делу Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева начались в июне 2023 года. В понедельник, 29 июля, суд приступил к прениям сторон по делу. Прокурор попросил суд путём частичного сложения наказаний назначить каждому из подсудимых по 24 года лишения свободы.
Дудиев и Донашев обвиняются в том, что в 2005 году похитили и убили мужчину, тело которого затем использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни. Они переодели убитого в форму военнослужащего ВС РФ, посадили его в автомобиль, затем, чтобы привлечь внимание правоохранителей, несколько раз выстрелили оп машине. Когда вокруг собрались люди, террористы привели в действие заранее установленное в автомобиле взрывное устройство. В результате 15 человек погибли, 36 бвли ранены.
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