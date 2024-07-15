Несовершеннолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Шестнадцатилетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
16-летний подросток в августе 2023 года вступил в в запрещённую организацию «Маньяки культ убийства»*, которой руководит украинский координатор. Юноша в колледж не поступил и решил отомстить.
Злоумышленник подготовил восемь коктейлей Молотова. Оперативники в процессе обыска обнаружили в его квартире две готовые бутылки с зажигательной смесью, ингредиенты для приготовления других и символику запрещённой организации.
Остальные шесть коктейлей Молотова вместе со схемой колледжа подросток спрятал на территории стадиона «Труд». Ближайшее время малолетний преступник проведёт в СИЗО — ему грозит от 15 до 20 лет за терроризм.
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*признана террористической организацией и запрещена в России
Злоумышленник подготовил восемь коктейлей Молотова. Оперативники в процессе обыска обнаружили в его квартире две готовые бутылки с зажигательной смесью, ингредиенты для приготовления других и символику запрещённой организации.
Остальные шесть коктейлей Молотова вместе со схемой колледжа подросток спрятал на территории стадиона «Труд». Ближайшее время малолетний преступник проведёт в СИЗО — ему грозит от 15 до 20 лет за терроризм.
Читайте также:
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В московском роддоме пять беременных женщин едва не родили в застрявшем лифте
*признана террористической организацией и запрещена в России
Екатерина Коршунова