Подозреваемых в подготовке подрыва церкви в Дагестане арестовали

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Советский районный суд Махачкалы арестовал подозреваемых в подрыве церкви Каспийске. Об этом проинформировал ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Верховного суда Дагестана.
«Рассмотрены ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех жителей города Каспийска, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.4, ч. 3 ст. 223.1, ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ», — сказано в сообщении.Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца — до 25 сентября.
В поступивших в суд материалах указано, что россияне создали террористическую группу с целью подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери и её прихожан в Каспийске.
Ранее сообщалось, что подорвавший железную дорогу под Рязанью Руслан Сидики мог бы укрыться за границей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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