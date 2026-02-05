Обвиненная в смене пола* алжирская боксерша Хелиф попросилась на Олимпиаду-2028

05 февраля 2026, 12:59

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую ранее обвиняли в смене пола*, заявила, что готова пройти генетический тест МОК ради участия в Олимпиаде-2028. Об этом пишет Reuters.





Спортсменка подчеркнула, что не является трансгендером*, назвала себя женщиной и попросила не использовать её историю в политических целях.





«Конечно, я готова сделать все, что потребуется для участия в соревнованиях. Они должны защищать женщин, но при этом не должны причинять вреда другим. Я не трансгендер*. Я женщина», — сказала спортсменка.