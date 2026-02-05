Обвиненная в смене пола* алжирская боксерша Хелиф попросилась на Олимпиаду-2028
Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую ранее обвиняли в смене пола*, заявила, что готова пройти генетический тест МОК ради участия в Олимпиаде-2028. Об этом пишет Reuters.
Спортсменка подчеркнула, что не является трансгендером*, назвала себя женщиной и попросила не использовать её историю в политических целях.
«Конечно, я готова сделать все, что потребуется для участия в соревнованиях. Они должны защищать женщин, но при этом не должны причинять вреда другим. Я не трансгендер*. Я женщина», — сказала спортсменка.
Ранее на чемпионате мира 2023 года Хелиф не прошла гендерную проверку: в результатах обнаружили XY-хромосомы и повышенный тестостерон, после чего её отстранили. При этом МОК допустил её до женского турнира на Олимпиаде в Париже, где она выиграла золото в весе до 66 кг, что вызвало широкий общественный резонанс.