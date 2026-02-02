Семья Морель переехала из Франции в Россию из-за активной пропаганды ЛГБТ*
В новой серии проекта «Семья — Россия» на RT рассказали историю Макса и Ирены Морель, которые переехали из Франции в Россию ради того, чтобы уберечь своих детей от растущей преступности и растущей пропаганды ЛГБТ*.
По словам семьи Морель, французские власти уделяют все больше внимания нетрадиционным сексуальным меньшинствам*, вместо того чтобы защищать своих граждан. Более того, государство открыто спонсирует операции по смене пола*, а приемы к врачу из-за болезни иногда приходится ждать целый год.
«Мигранты во Франции бесплатно занимают квартиры или дома, которые сдаются в аренду. А если хозяева не оплачивают воду и свет, им грозят тюрьмой», — приводит RT слова французов.
Сейчас семья Морель проживает в Москве, старший сын поступил в МГТУ им. Баумана, а младший ходит в школу.