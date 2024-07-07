Трижды судимая бывшая участника «Пацанок» устроился на работу в детский лагерь

Фото: istockphoto/cheshka
Бывшая участница шоу «Пацанки» Вера Федоренко, трижды судимая, устроилась воспитательницей в детский лагерь. Экс-участница проекта Ирина Соловьева, с которой девушка подралась во время съемок, написала заявление в Генеральную прокуратуру (ГП) России, передает Telegram-канал Mash.
Впервые Федоренко была приговорена к девяти годам тюремного заключения за непреднамеренное лишение жизни человека. Второй – за разбой по отношению к несовершеннолетним. Третий раз она попала в тюрьму сразу после освобождения – в 2022 году она украла банковскую карту на вокзале в Сочи.
Спустя девять месяцев девушку отпустили, она отправилась на съемки восьмого сезона шоу «Пацанки», где у нее произошла ссора с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, написавшей заявление в полицию.
26 июня Федоренко выложила в соцсетях видео в футболке с надписью «Воспитатель». По ее словам, она приехала на смену в лагерь благотворительной организации «Дикони». Соловьева, увидев ролик, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девушку и разобраться, как человек с судимостью может воспитывать детей.
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Спустя девять месяцев девушку отпустили, она отправилась на съемки восьмого сезона шоу «Пацанки», где у нее произошла ссора с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, написавшей заявление в полицию.
26 июня Федоренко выложила в соцсетях видео в футболке с надписью «Воспитатель». По ее словам, она приехала на смену в лагерь благотворительной организации «Дикони». Соловьева, увидев ролик, обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить девушку и разобраться, как человек с судимостью может воспитывать детей.
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Александр Климов