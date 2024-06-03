В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку

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В Москве отчим и его супруга совершали сексуальные действия в отношении 13-летней девочки в течение нескольких лет.
Они усыновили ее, и начали проявлять к ней интерес, когда она была еще в начальной школе, пишет РЕН ТВ. Несмотря на то, что мать школьницы была в курсе этого, она ничего не предпринимала в этом отношении.
В конечном итоге она даже сама стала стимулировать общение своей несовершеннолетней дочери с этой семейной парой.
Ситуация вышла наружу, когда бабушка девочки обнаружила это и решила обратиться за помощью в полицию. Правоохранительные органы задержали отчима и мать. В отношении них начали уголовное расследование.
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В конечном итоге она даже сама стала стимулировать общение своей несовершеннолетней дочери с этой семейной парой.
Ситуация вышла наружу, когда бабушка девочки обнаружила это и решила обратиться за помощью в полицию. Правоохранительные органы задержали отчима и мать. В отношении них начали уголовное расследование.
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Артем Кузьмин