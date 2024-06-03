В Можайске воспитатель изнасиловал двух детей

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В пансионате в Можайске воспитатель растлил минимум двух воспитанников учебного заведения. Об этом сообщает Regions/Можайск со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, жертвами 52-летнего воспитателя стали как минимум двое детей. Сейчас по данному факту возбудили сразу два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.
Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.
Ранее стало известно, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери.Мужчину оперативно задержали.
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Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.
Ранее стало известно, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери.Мужчину оперативно задержали.
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Элина Позднякова