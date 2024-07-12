Обвиняемая по статье за фейки о ВС РФ врач Буянова восстановлена на работе

Фото: istockphoto/demaerre
Педиатра Надежду Буянову обвинили в распространении фейков о Вооружённых силах РФ, после чего она была уволена из поликлиники, где трудилась. Суд признал её увольнение незаконным, после чего она была восстановлена на работе в прежней должности.
Запись в трудовой книжке об увольнении признана недействительной, сообщает телеграм-канал Baza. Кроме того, суд постановил выплатить медику компенсацию за вынужденный простой не по её вине в размере 928 тысяч рублей, а также морального вреда (15 тысяч рублей).
Педиатр была уволена из московской поликлиники № 140 после жалобы мамы ребёнка, пришедшего к ней на приём. Буянова якобы сказала мальчику, что его отец, погибший в ходе спецоперации, был «законной целью для Украины». Родительница записала жалобу, которая дошла до главы СК РФ Бастрыкина, а тот распорядился возбудить уголовное дело, после чего педиатра уволили с работы.
Читайте также:
Насмехавшейся над сыном участника СВО педиатру ужесточили обвинение
СК возбудит дело против педиатра столичной поликлиники за дискредитацию ВС РФ
Суд отправил в СИЗО экс-педиатра Буянову, обвиняемую в фейках о ВС
Александр Бойцов