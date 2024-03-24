Суд арестовал обвиняемого по делу теракта в «Крокусе»

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Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева до 22 мая, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что обвиняемый признал вину в полном объеме.
Ранее двум фигурантам дела о терроризме в «Крокусе» были предъявлены обвинения. Им грозит пожизненное заключение. Обвиняемые предстали перед судом вечером 24 марта для избрания меры пресечения.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Ранее двум фигурантам дела о терроризме в «Крокусе» были предъявлены обвинения. Им грозит пожизненное заключение. Обвиняемые предстали перед судом вечером 24 марта для избрания меры пресечения.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Александр Климов