Музыканты «Пикника» приняли участие в акции «Журавли» в память о жертвах теракта

Фото: пресс-служба Московской области
Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский вместе с бас-гитаристом и бэк-вокалистом коллектива Маратом Корчемным посетил акцию «Журавли» в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Напомним, что именно концерт группы «Пикник» не состоялся 22 марта из-за ворвавшихся в здание концертного зала вооружённых террористов.
Музыканты призвали в это тяжёлое время сплотиться, сохранять стойкость и терпение.
Также они подчеркнули, что все фанаты группы – это их семья, поэтому каждый погибший является большой утратой.
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Музыканты призвали в это тяжёлое время сплотиться, сохранять стойкость и терпение.
«К сожалению, никакие слова не могут вернуть ушедших», – сказал Шклярский.Участники «Пикника» назвали произошедший теракт немыслимым по своей жестокости злодейством, которое ничто не может оправдать.
Также они подчеркнули, что все фанаты группы – это их семья, поэтому каждый погибший является большой утратой.
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Анастасия Чинкова