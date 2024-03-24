Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения в терроризме

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Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения в терроризме, подсудимым грозит пожизненное заключение, сообщает РИА Новости в суде.
По данным пресс-службы Басманного суда, подсудимые Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются в обвиняются в совершении террористического акта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы.
Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об их аресте.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об их аресте.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Александр Климов