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Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявили обвинения в терроризме

РИА Новости: Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное заключение
24 марта 2024, 23:11
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» предъявлены обвинения в терроризме, подсудимым грозит пожизненное заключение, сообщает РИА Новости в суде.
По данным пресс-службы Басманного суда, подсудимые Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоев Далерджон Баротович обвиняются в обвиняются в совершении террористического акта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы.

Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об их аресте.


Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#крокус сити холл
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В Курской области после атаки БПЛА горит сельхозпредприятие
25 марта 2024, 03:27

Фото: iStock/Bilanol

Сельскохозяйственное предприятие в Гkушковском районе Курской области загорелось в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника-камикадзе загорелся спиртовоз, затем пламя перекинулось на зерновой склад. По словам главы региона, загорелись минеральные удобрения и зерно. Огонь уничтожил зерновой склад и сельскохозяйственную технику.

Губернатор поблагодарил пожарных и добровольцев и пообещал, что фермерам будет оказана всяческая помощь.

Ранее в Курской области была объявлена опасность атаки БПЛА.

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#курская область
#пожар
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#бпла
#тревога
#губернатор
#всу
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Гражданка Армении погибла в ходе теракта в «Крокус Сити Холле»
МИД Армении: Гражданка Армении погибла в результате теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 02:45

AnnMaySnz

В результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» погибла гражданка Армении, сообщил МИД Армении в своем Telegram-канале.
По словам пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, погибшая – Лилит Исраелян, передает ТАСС. Женщина находилась в списке погибших, опубликованном МЧС позавчера.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая 2024 года четырех обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» – Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#теракт
#мид
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#погибший
#крокус сити холл
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Франция ввела наивысший уровень террористической угрозы
Париж ввел наивысший уровень террористической угрозы после теракта в «Крокусе»
25 марта 2024, 00:33

Фото: iStock/Ole Schwander

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь после заседания Совета национальной обороны заявил на своей странице в социальной сети X, что власти страны повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.
Заседание проходило в Елисейском дворце в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Мы решили повысить уровень [плана борьбы с терроризмом] Vigipirate до самого высокого: "срочная угроза нападения"», – отметил Атталь.

Ранее в Турции заявили о причастности США и Джозефа Байдена лично к теракту в Красногорске.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#турция
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В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: В Курской области объявлена опасность атаки БПЛА
25 марта 2024, 00:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе.
Старовойт отметил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению атаки.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области ввели режим опасности атак БПЛА. Губернатор Александр Гусев заявил, что система ПВО региона приведена в готовность.

До этого глава Воронежской области сообщил, что системы РЭБ перехватили в небе над Воронежем украинский БПЛА самолетного типа.

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#губернатор
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«Мы вас поломаем»: видео террористов из «Крокуса» перевели на русский язык
Экс-глава Союза таджикистанцев: террористы грозились сломать людей в «Крокусе»
24 марта 2024, 20:36

Фото: iStock/zabelin

Террористы на видеозаписи «от первого лица», которая была сделана в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.
Он подчеркнул, что на видео слышны слова на таджикском языке. Однако делать выводов о принадлежности террористов к определённому государству по языку не следует. На таджикском, по его словам, разговаривают также в Афганистане и Узбекистане, где проживает большее число людей этой национальности, нежели в Таджикистане.

Давлатов перевёл на русский язык фразы, которые говорили террористы на записи. «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас», – говорили нападавшие. Такие они произнесли фразу на арабском языке – «Аллах Акбар».

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#террористы
#видео
#крокус сити холл
#стрельба
#теракт
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Детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске
«112»: детям пришлось выпрыгивать из окон автобуса после ДТП в Пятигорске
24 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/conejota

Детям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы выбраться из экскурсионного автобуса после аварии в Пятигорске. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что экскурсионный автобус, перевозивший школьников, столкнулся с пожарной машиной на пересечении улиц Калинина и Пастухова в Пятигорске.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 50 человек, из которых 43 – дети. Им пришлось самостоятельно покидать автобус.

В результате аварии пострадали четыре человека – трое взрослых из автобуса и один пожарный.

Уточняется, что пожарная машина следовала по вызову к месту пожара на улице Восстания. Туда были направлены другая пожарная машина и экстренные службы.

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#дтп
#автобус
#дети
#пожарные
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Гражданка Белоруссии погибла при теракте в «Крокус Сити Холле»
Гражданка Белоруссии 1978 года рождения числится в списках погибших в «Крокусе»
24 марта 2024, 20:02

Фото: iStock/Imagesines

Гражданка Белоруссии числится в списках погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в посольстве республики в Москве.
В своём Telegram-канале диппредставительство написало, что в списках погибших была обнаружена гражданка Белоруссии 1978 года рождения.

Посольство выразило соболезнования её родным и близким.

По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.

В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.

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#россия
#погибший
#теракт
#крокус сити холл
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Генпрокуратура проверила деятельность охраны «Крокуса»
Генпрокуратура не нашла нарушений в деятельности ЧОП, охранявшего «Крокус»
24 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, которые охраняли «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Об этом сообщил Telegram-каналу Baza источник.
Отмечается, что в ходе проверки никаких нарушений найдено не было. По данным источника, в законе отсутствуют требования, согласно которым на массовых мероприятиях должна присутствовать вооруженная охрана. Таким образом, охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли к концертному залу «Крокус Сити Холл» через пять минут после поступления информации о стрельбе.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
#прокуратура
#охрана
#мвд
#оружие
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Расшифрован разговор террористов на видео из «Крокуса»
МК: переводчик с таджикского опознал язык общения напавших на «Крокус» боевиков
24 марта 2024, 18:55

Фото: iStock/zabelin

Переводчик с таджикского в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал, что в момент нападения на «Крокус» террористы использовали таджикский язык.
По словам переводчика, преступники выкрикивали экстремистские лозунги. При этом один из них призывал сообщников не жалеть патроны,так как у него имелся большой запас. Специалист отметил, что ни на каком другом языке речь между террористами не велась.

Ранее сообщалось, что один из предполагаемых террористов вел себя странно во время посещения концертного зала за несколько дней до трагедии. Преступник появился в качестве обычного зрителя на концерте, чтобы иметь возможность проникнуть в зал.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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Число погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» достигло 137
#мвд
#террористы
#полиция
#преступники
#пострадавший
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