«Мы вас поломаем»: видео террористов из «Крокуса» перевели на русский язык

Фото: iStock/zabelin
Террористы на видеозаписи «от первого лица», которая была сделана в «Крокус Сити Холле», переговариваются и угрожают людям. Об этом в беседе с «Фонтанкой» рассказал экс-председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.
Давлатов перевёл на русский язык фразы, которые говорили террористы на записи. «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас», – говорили нападавшие. Такие они произнесли фразу на арабском языке – «Аллах Акбар».
Читайте также:
Расшифрован разговор террористов на видео из «Крокуса»
Очевидцы сообщили о странном поведении террориста в «Крокусе»
«Подонки и негодяи»: Валерия и Пригожин почтили память жертв теракта в «Крокусе»
Анастасия Чинкова