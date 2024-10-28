Обвиняемый в домогательствах Депардье отказался явиться в суд

Фото: iStock/Zolnierek
Обвиняемый в домогательствах французский актёр Жерар Депардье отказался увиться в суд. Об этом пишет издание Le Parisien.
Отмечается, что актёр не сможет принять участие в слушаниях по состоянию здоровья. Как пояснил его адвокат Жереми Ассу, Депардье крайне рассмотрен этими судебными разбирательствами, и врачи запрещают ему присутствовать на слушаниях в суде.
Также адвокат подчеркнул, что знаменитость просил перенести суд на более поздний срок.
Ранее сообщалось, что суд над Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре этого года.
Напомним, что несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.
Читайте также:
Жерара Депардье требуют привлечь к суду по делу о домогательствах
Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах
Против Депардье подана новая жалоба на домогательства
Также адвокат подчеркнул, что знаменитость просил перенести суд на более поздний срок.
Ранее сообщалось, что суд над Депардье по делу о домогательствах состоится в октябре этого года.
Напомним, что несколько женщин обвинили Депардье в домогательствах, которые происходили в разные годы. Так, например, акты домогательств были в ходе поездки актёра в Северную Корею в 2018 году После этого инцидента во Франции запретили фильмы с участием актёра.
Читайте также:
Жерара Депардье требуют привлечь к суду по делу о домогательствах
Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах
Против Депардье подана новая жалоба на домогательства
Анастасия Чинкова