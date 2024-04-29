Депардье вызвали на допрос по делу о домогательствах

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Парижский комиссариат полиции вызвал на допрос французского актёра Жерара Депардье по делу о сексуальных домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что артиста могут заключить под стражу.
Напомним, что две женщины обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. Утверждается, что первый инцидент произошёл во время съёмок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй – в 2021 году на съёмках кинокартины «Зелёные ставни». При этом сам актёр отвергает все эти обвинения.
Ранее против французской звезды уже подавали несколько подобных жалоб. Первая поступила в декабре 2023 года от испанской журналистки Рут Басы. По её словам, артист домогался её в 1995 году, когда она брала у него интервью в Париже для журнала Cinemania.
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Напомним, что две женщины обвинили Депардье в сексуальных домогательствах. Утверждается, что первый инцидент произошёл во время съёмок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году, а второй – в 2021 году на съёмках кинокартины «Зелёные ставни». При этом сам актёр отвергает все эти обвинения.
Ранее против французской звезды уже подавали несколько подобных жалоб. Первая поступила в декабре 2023 года от испанской журналистки Рут Басы. По её словам, артист домогался её в 1995 году, когда она брала у него интервью в Париже для журнала Cinemania.
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Анастасия Чинкова