Жерара Депардье требуют привлечь к суду по делу о домогательствах

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Суда в отношении актера Жерара Депардье по делу о сексуальном насилии и домогательствах потребовали парижские прокуроры, передает телеканал BFMTV.
«Прокуратура Парижа потребовала судебный процесс по делу об изнасиловании против Жерара Депардье... Она требует, чтобы Жерар Депардье предстал перед департаментским уголовным судом, чтобы его судили по обвинению в изнасиловании», — сказано в сообщении.Ранее сообщалось, что Бедросу Киркорову грозит до 15 суток ареста по административному делу. Уточнялось, что отец поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова не оплачивает штрафы за превышение скорости. Народному артисту РФ 92 года, у него имеются проблемы со здоровьем.
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