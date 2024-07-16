Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Обвиняемый во взяточничестве судья уехал на Карибы под видом командировки

Обвиняемый во взяточничестве судья уехал на Карибы под видом командировки

СБУ: Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки
16 июля 2024, 15:30
Фото: istockphoto/AndreyPopov

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Обвиняемый во взяточничестве судья на Украине уехал на Карибы под видом командировки. Об этом заявили в СБУ, пишет РИА Новости.
Судью Броварского районного суда Киевской области обвиняют в подделке документов и мошенничестве. Сообщается, что летом 2023 года он незаконно выехал за границу. В СБУ утверждают, что вместо командировки судья отправился на Карибские острова. Получить приглашение на конференцию ему помог адвокат. Обоим предъявлено обвинение.

В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезд за рубеж без служебной цели. В период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.



С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинский лидер подписал указ об ужесточении мобилизации. ТЦК применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Читайте также:

Экс-полковник СБУ сделал дерзкое предположение о будущем СВО

Депутата Рады Безуглую внесли в базу «Миротворца» за критику командования ВСУ

Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО
#адвокат
#указ
#меры
#сво
#сбу
Воробьёв анонсировал открытие подмосковных парков после обновления
16 июля 2024, 16:25

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

В парке Малевича в Одинцовском городском округе 17 июля откроют новые арт-объекты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В среду откроем в парке Малевича новые арт-объекты. Узнать об экспозиции современного искусства в парке поможет специальный аудиогид «Малевич в лесу». Вместе с арт-маршрутом откроем и новые территории. Это вход со стороны села Ромашково, спортивные и детские площадки», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Кроме того, по его словам, частично завершена реконструкция Центрального парка в Лобне.
«Там благоустроили смотровую площадку, сцену, амфитеатр, детские и спортивные площадки. Обустроили зону для выгула собак, установили аттракционы, о которых просили жители», – добавил глава региона.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Сейчас к открытию готовятся ещё две обновлённые территории – Дубровицкий лесопарк в Подольске и лесопарк Волкуша в Лыткарине
«Второй этап благоустройства Дубровицкого лесопарка планируем завершить в ближайшие две недели. В парке уже работают пункт проката, спортшкола и кафе. Есть площадка для воркаута, лыжная и лыжероллерная трассы из пять маршрутов. Слева от спортивных трасс обустроим дорожки со специальным покрытием, установим детские площадки, увеличим парковку», – поделился планами губернатор.
Лесопарк Волкуша также планируется открыть в ближайшие две недели. Для жителей обустроили лыжероллерную трассу и площадку для мини-футбола. Также будет обновлён пляж. Туда уже завезли новый песок. Осталось только установить кабинки для переодевания.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Читайте также:

В парках Подмосковья за неделю побывали более 1,8 млн человек

Парки Каширы превращают в точки притяжения для жителей

В Серебряных Прудах 23 июля после реконструкции откроют «Яблоневый сад»
#парк
#парки
#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершили расчистку четырёх водоёмов
16 июля 2024, 16:14

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Расчистка четырёх водоёмов завершена в трёх городских округах Московской области, работы проводились в рамках региональной программы «100 прудов и озёр», сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«Два водоёма были очищены на территории Пушкинского округа. От топляка и прочего мусора, а также от излишней растительности избавили Клинниковский пруд и пруд в районе деревни Митрополье. Кроме того, был расчищен Холодный пруд в округе Клин и пруд у деревни Рогачёво в Дмитровском округе», — рассказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Всего было очищено свыше 15 га водной глади.

Работы по расчистке водоёмов проводятся при помощи плавучих экскаваторов-амфибий. Всего до конца года по программе «100 прудов и озёр» в Подмосковье приведут в порядок ещё десять водоёмов.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал конкурс экологических проектов

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 20 млн рублей

Жителей Подмосковья предупредили о непоправимом вреде гелиевых шаров и фонариков
#водоёмы
#минэкологии мо
#московская область
#подмосковье
#тихон фирсов
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Крупник призвал ужесточить наказание за плохой уход за дикими животными
16 июля 2024, 15:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал ужесточить наказание граждан за ненадлежащий уход и плохое содержание опасных, крупных и диких животных.
Он напомнил о трагедии, которая произошла в одном из районов Санкт-Петербурга: там медведь из частного вольера совершил нападение.

«Прошу оценить возможность ужесточения наказания, вплоть до уголовного, для граждан за содержание и разведение опасных, крупных и диких животных без соответствующих условий, сертификации надзорных государственных органов, в жилых зонах, многоквартирных домах, частных владениях и так далее», — приводит RT текст обращения Крупника на имя министра юстиции России Константина Чуйченко.

А депутат Госдумы Михаил Матвеев указал на недостаток исключения графы «национальность» из ведомственной статистики правоохранителей.

«На мой взгляд, искусственное исключение из ведомственной статистики графы «национальность» преступника не позволяет в полном объёме увидеть огромные масштабы этнической преступности в России», — отметил в беседе с «Царьградом» Матвеев.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что видеохостинг YouTube, блокируя российские каналы, просто мотивирует развитие отечественных площадок.

Читайте также:

Стреляет себе в ногу: Хинштейн о блокировке российских каналов на YouTube

Депутат Чаплин назвал опасных дачных насекомых

Артист цирка Касеев назвал стечением обстоятельств трагедию в Парголове
#нападение
#обращения
#депутат
#животные
#уход
#национальность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красноармейске снесли ветхий многоквартирный дом
16 июля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Краснофлотской улице в городе Красноармейск Пушкинского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный дом общей площадью около 490 квадратных метров был построен в 1954 году. Из-за морального и физического износа здание признали аварийным и включили в список для ликвидации. Жильцов восьми квартир обветшавшего дома переселили оттуда, а во втором квартале текущего года аварийное здание снесли», — говорится в сообщении.
В настоящее время земельный участок, который занимал дом, полностью свободен от постройки и очищен от строительного мусора.

Всего на территории Пушкинского округа было обнаружено 299 проблемных построек: ветхих зданий, недостроев, а также объектов, возведённых без разрешительной документации. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 187 объектов Работ в этом направлении продолжается.

Читайте также:

В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенную столовую

В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин

В подмосковном посёлке Туркмен снесли деревянный многоквартирный дом
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#пушкинский округ
#красноармейск
#снос
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионерам грозит тюрьма: названы пять главных запретов, связанных с выплатами
16 июля 2024, 15:41

Фото: istock / Stanislav Sablin

Российским пенсионерам грозит ответственность за нарушение ряда правил при получении выплат. О том, как не преступить закон расскажет редакция «Радио 1».

Уход за нетрудоспособным


Пенсионеры не могут оформлять уход за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет или инвалидами первой группы. Такое право имеют только трудоспособные неработающие граждане, не получающие пенсии или пособия по безработице. Если соответствующие документы все же были оформлены и гражданину приходят социальные выплаты, это может быть квалифицировано как мошенничество.


Несколько льгот одновременно


Пенсионерам запрещено получать пенсию или другие социальные выплаты по двум основаниям одновременно.


Например, пенсионер МВД, получающий пенсию за выслугу лет, не может обратиться в СФР с заявлением о получении выплат по старости. В случае, если пожилой гражданин совершит такие действия, его могут привлечь к ответственности по статье о мошенничестве.


Неактуальные данные об иждивенце


В том случае, если несовершеннолетний гражданин, находящийся на иждивении у пенсионера, был отчислен из учебного заведения или сменил форму обучения, об этом нужно сообщить в СФР. Замалчивание такого факта грозит пенсионеру ответственностью.

Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года


Замалчивание данных о переезде


О своем решении сменить место жительство пенсионеры также должны сообщить в СФР. Если этого не сделать, гражданину грозит не только возврат необоснованной переплаты, но и возбуждение уголовного дела.


Получать пенсию и работать


Получать пенсионные выплаты и продолжать трудиться можно, однако претендовать на определенные виды доплат, положенные только безработным пенсионерам, запрещено законом. Речь идет о доплате к пенсии до прожиточного минимума, доплате за сельский стаж и социальной пенсии по старости, назначаемой при отсутствии требуемого стажа или баллов.

Читайте также:

Экономист назвала категорию россиян с самой маленькой пенсией

Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1% с октября

Россиянам раскрыли способ увеличения размера пенсии
#пенсионеры
#пенсии
#мвд
#выплаты
#закон
#мошенничество
#документы
#пособия
#социальные выплаты
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт тротуара вдоль региональной трассы в Чехове завершат до конца августа
16 июля 2024, 15:35

Фото: Дмитрий Алексеенко

Тротуар капитально ремонтируют на участке улицы Чехова в одноименном подмосковном городе, работы стартовали в мае, завершить их планируют в конце августа, передаёт корреспондент Дмитрий Алексеенко.
«Протяжённость участка, на котором проводится ремонт, составляет около полутора километров. Тротуар здесь пришёл в негодность, поэтому старое покрытие в виде брусчатки рабочие полностью демонтировали и готовят основу из песка и щебня для новой асфальтобетонной дорожки. Бордюры будущего тротуара уже установлены», — говорится в сообщении.
В работах задействована спецтехника: самосвалы, мини-погрузчик и мини-трактор.

Улица Чехова является дорогой регионального значения, ремонт ведётся по заказу компании «Мосавтодор» в рамках областной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023-2027гг.» и национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

Читайте также:

На дорогах Подмосковья ликвидировали 10,7 тыс. ям

Ремонт моста через реку Пахру в Подольске завершат в начале августа

Строительная готовность развязки на Рогачёвском шоссе в Лобне достигла 75%
#чехов
#тротуары
#ремонт дорог
#капитальный ремонт
#капремонт
#автодор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДУМ Татарстана заявили, что Коран запрещает рукоприкладство
16 июля 2024, 15:29

Фото: istockphoto / DoganKutukcu

Духовное управление мусульман Татарстана выступило с осуждением видео, на котором запечатлено «битье жен».
После того как в Telegram-каналах появился видеоролик с подзаголовком «Как правильно бить жену», представитель Духовного управления мусульман Татарстана сообщил РИА Новости, что Коран не допускает рукоприкладства. Женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия, следует обращаться за помощью.

Ранее агентство «Татар-информ» опубликовало интервью с казанским имамом Тимуром Камаевым. В нём он разрушает миф о том, что согласно шариату мужу разрешено бить свою жену. На видео имам несколько раз говорит, что избивать женщину нельзя ни в коем случае.

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нём говорится о недопустимости рукоприкладства. Избивание и причинение физического и морального вреда кому бы то ни было — это грех в исламе. Женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, следует обращаться за помощью к религиозным деятелям и в полицию», — сказал представитель ДУМ Татарстана.

Агентство отмечает, что некоторые Telegram-каналы и СМИ распространяют только часть интервью, где говорится о возможности «бить так, чтобы не оставалось следов».

Читайте также:

Имам казанской мечети Камаев назвал правильный способ «побивания» женщины

Найдена крупная пещера на Луне, пригодная для строительства базы

В правительстве намерены ужесточить правила оплаты сотовой связи
#видео
#сми
#правила
#интервью
#telegram
#новости
#коран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Участник СВО открыл частный детский сад в Чите
16 июля 2024, 15:29

Фото: iStock/Quique Olivar Gomez

Доброволец СВО из Читы Михаил Семенищев по возвращению домой решил изменить свою жизнь и открыл частный детский сад.
Мужчина отмечает, что воспитание детей – важная мужская работа.

«Сказалось, что я вернулся из зоны боевых действий. Там смерть, а дети — это прямо противоположное. Это про созидание, жизнь и вклад в будущее. Когда увидел объявление о продаже детсада, то вспомнил, что когда-то давно мы с женой обсуждали эту тему. И я решил, что надо действовать», — пояснил в беседе с RT Семенищев.

До этого сообщалось, что на западе Москве началось строительство нового детского сада.

«На территории Рублево-Архангельское началось строительство детского сада на 350 мест. Разрешение на строительство дошкольного учреждения ранее оформил Мосгосстройнадзор. Работы ведутся в районе Кунцево по адресу: квартал 120, земельный участок 99», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы комитета государственного строительного надзора столицы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предложил назначить участником Совета Федерации РФ участника специальной военной операции (СВО) Юрия Нимченко.

Читайте также:

Стало известно, сколько миллионов получат военные ВС РФ за уничтожение F-15 и F-16

Участника СВО предложили на пост сенатора от одного из российских регионов

В РФ семьям погибших в СВО будут выдавать вендинговые аппараты для продажи кофе
#строительство
#дети
#работа
#военные
#будущее
#воспитание
#мужчина
#сво
#детский сад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 180 мест отдыха у воды в Подмосковье признали соответствующими нормам
16 июля 2024, 15:23

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обследовали 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания. Они соответствуют нормативным требованиям, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Наша задача — сделать эти места ухоженными, безопасными и привлекательными. Инспекторы министерства проверяют газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на соответствие нормативным требованиям. Специалисты фиксируют выявленные нарушения. Задача муниципалитетов – вовремя устранить все недочёты», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным министерства, в Дубне на набережной им. Д.И. Менделеева проверка выявила сухостои, аварийные деревья и повреждения малых архитектурных форм. На прибрежных территориях в Сергиево-Посадском городском округе и Коломне нашли мусор на контейнерных площадках и газоне. Все недочёты своевременно устранены.

В Минчистоты напомнили, что на пляжах Подмосковья запрещено засорять зону купания и прибрежную территорию, ломать и портить скамейки, кабины для переодевания, урны, разводить костры вне специально отведённых мест, а также выгуливать собак.

Читайте также:

Подмосковные коммунальщики очистили от пыли и грязи около 5 тысяч дворов

В Серебряных Прудах после реконструкции откроют парк «Яболневый сад»

Ямочный ремонт завершили в балашихинских дворах
#владислав мурашов
#минчистоты
#пляжи
#экология
#мусор
#водоёмы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф