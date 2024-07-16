Обвиняемый во взяточничестве судья уехал на Карибы под видом командировки

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Обвиняемый во взяточничестве судья на Украине уехал на Карибы под видом командировки. Об этом заявили в СБУ, пишет РИА Новости.
Судью Броварского районного суда Киевской области обвиняют в подделке документов и мошенничестве. Сообщается, что летом 2023 года он незаконно выехал за границу. В СБУ утверждают, что вместо командировки судья отправился на Карибские острова. Получить приглашение на конференцию ему помог адвокат. Обоим предъявлено обвинение.
В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезд за рубеж без служебной цели. В период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинский лидер подписал указ об ужесточении мобилизации. ТЦК применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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В январе 2023 года украинские власти запретили чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов выезд за рубеж без служебной цели. В период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Украинский лидер подписал указ об ужесточении мобилизации. ТЦК применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
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Дарья Осипова