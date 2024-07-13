Экс-полковник СБУ сделал дерзкое предположение о будущем СВО

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Генеральное сражение в ходе спецоперации должно состояться уже в конце лета. Такое предположение в беседе с YouTube-каналом ПолитЭксперт сделал отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Будет какое-то военное событие в августе-сентябре, которое я называю генеральным сражением», — сказал собеседник.
Со слов офицера, именно это сражение и определит, чем завершится конфликт, включая позиции сторон при дальнейшем диалоге. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что время играет на российской стороне.
Подобное заявление Стариков делал в конце июня. Тогда он говорил, что так называемое генеральное сражение приведет либо к напряженности, либо будет основой для переговоров между странами.
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Никита Кротов