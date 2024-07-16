Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО

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Супруга депутата Мурманской областной Думы Александра Клементьева назвала участника спецоперации, первого секретаря Североморского городского отделения КПРФ Евгения Голубоцкого подонком. Об этом пишет «СеверПост».
Поводом стал репост, который сделал боец. Сообщение содержит высказывания о муже Татьяны Клементьевой в период его работы сельским учителем истории, обществознания и английского языка.
По словам Голубоцкого, были случаи, когда Татьяна спасалась бегством от своего мужа, а также приходила на работу с синяками.
Помимо этого, сама Клементьева является депутатом Совет депутатов Ковдорского округа.
Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности. Мужчина рассказал, что особо ничего не помнит, после избиения он пришел в себя на остановке.
В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Голубоцкого, были случаи, когда Татьяна спасалась бегством от своего мужа, а также приходила на работу с синяками.
«Мой муж устроил Вас на работу. А я как мать троих детей счастлива со своим мужем», — написала на странице Голубоцкого она.
Помимо этого, сама Клементьева является депутатом Совет депутатов Ковдорского округа.
Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности. Мужчина рассказал, что особо ничего не помнит, после избиения он пришел в себя на остановке.
В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова