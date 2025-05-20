Обвиняемого в педофилии блогера Алексея Поднебесного освободили из СИЗО

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan
Суд заменил арест на запрет определенных действий блогеру Алексею Поднебесному, которого обвиняют в педофилии, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Телеграм-канале.
Отмечалось, что блогеру нельзя общаться с участниками по делу, пользоваться Интернетом, посещать массовые мероприятия, общаться с журналистами по обстоятельствам уголовного дела.
Следствие полагает, что в период со 2 по 4 августа 2024 года Алексей несколько раз совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Отмечалось, что Поднебесный вступал с несовершеннолетней в интимную связь.
Напомним, главной причиной задержания Алексея стало скандальное видео со школьницей. В Сети появились кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с 15-летней девочкой по Петербургу. На одном из них девочка сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом — Алексей целуется со школьницей.
Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов».
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«Поднебесный освобожден из-под стражи в зале суда», — отмечалось в сообщении.
Следствие полагает, что в период со 2 по 4 августа 2024 года Алексей несколько раз совершил развратные действия без применения насилия в отношении 15-летней девушки. Отмечалось, что Поднебесный вступал с несовершеннолетней в интимную связь.
Напомним, главной причиной задержания Алексея стало скандальное видео со школьницей. В Сети появились кадры, на которых 46-летний мужчина гуляет с 15-летней девочкой по Петербургу. На одном из них девочка сидит у блогера на коленях, а Поднебесный держит ее за грудь. На другом — Алексей целуется со школьницей.
Алексей Поднебесный является популярным активистом и блогером, известным как «лидер российских инцелов».
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Ольга Енгалычева