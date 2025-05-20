Заочно арестованный пикап-коуч Денис Байгужин продолжает зарабатывать на россиянках

Фото: iStock/ Yuliia Kaveshnikova
Заочно арестованный в РФ пикап-коуч Денис Байгужин продолжает зарабатывать миллионы на россиянках, пока находится в Дубае, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Сейчас за 300 тысяч рублей Байгужин учит получать деньги от мужчин.
Коуч снова запустил курсы после того, как смог скрыться от российских властей: в прошлом году его обвинили в мошенничестве в крупном размере.
В настоящее время коуч учит женщин, жить за счет мужчин — ходить на свидания, получать подарки, не платить за съем квартиры. Для обеспеченных женщин Байгужин предлагает выездные тренинги за 500 тысяч рублей, в том числе в Дубай, где он сам проживает.
Коуч предлагает вступить и в закрытый чат за две тысячи рублей в месяц и узнать, как распознать бедного мужчину и влюбить в себя обеспеченного по переписке.
Отмечалось, что курсы Байгужина проходят через онлайн-школу «Альфаскул», у которой есть образовательная лицензия. А само обучение от пикап-коуча считается дополнительной образовательной программой. Онлайн-школой владеет Рустам Камалов, от его лица ведется бизнес Дениса в РФ.
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Коуч снова запустил курсы после того, как смог скрыться от российских властей: в прошлом году его обвинили в мошенничестве в крупном размере.
В настоящее время коуч учит женщин, жить за счет мужчин — ходить на свидания, получать подарки, не платить за съем квартиры. Для обеспеченных женщин Байгужин предлагает выездные тренинги за 500 тысяч рублей, в том числе в Дубай, где он сам проживает.
Коуч предлагает вступить и в закрытый чат за две тысячи рублей в месяц и узнать, как распознать бедного мужчину и влюбить в себя обеспеченного по переписке.
Отмечалось, что курсы Байгужина проходят через онлайн-школу «Альфаскул», у которой есть образовательная лицензия. А само обучение от пикап-коуча считается дополнительной образовательной программой. Онлайн-школой владеет Рустам Камалов, от его лица ведется бизнес Дениса в РФ.
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Ольга Енгалычева