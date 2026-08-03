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Объявили IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

Фото: istockphoto/macky_ch

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) объявила о начале приема заявок на IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Мероприятие продлится до 20 октября.



Конкурс, ставший уже традиционным, нацелен на поиск и поддержку перспективных инициатив, способствующих укреплению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных отношений, а также сохранению этнокультурного многообразия народов России. Организаторы планируют не только выявить лучшие проекты, но и обеспечить их методическое сопровождение и тиражирование в регионах.

Ключевые этапы Конкурса в 2026–2027 годах:

  • Первый этап (прием заявок): с 7 июля по 20 октября 2026 года. В этот период участники могут заполнить анкеты на платформе конкурсы.рф и получить консультационную поддержку.
  • Второй этап (проверка): с 21 по 25 октября 2026 года. Заявки проходят формальную проверку на соответствие условиям участия.
  • Третий этап (работа комиссии): с 26 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Эксперты оценивают проекты и определяют победителей.
  • Четвертый этап (подведение итогов): с 1 февраля 2027 года. Объявление результатов, подготовка к презентации и награждение авторов лучших практик.
Подать заявку могут граждане Российской Федерации и организации (включая НКО, госучреждения, коммерческие компании), реализующие проекты в сфере национальной политики. К рассмотрению принимаются как завершенные инициативы (не позднее чем за три года до подачи заявки), так и действующие проекты.

Конкурс проводится по пяти основным номинациям, охватывающим проекты СО НКО, инициативных групп, органов власти, бюджетных учреждений, Домов дружбы, а также коммерческих организаций. С 2022 года при партнерстве с «Ассамблеей народов Мира» выделили отдельную номинацию за лучшие практики в сфере народной дипломатии.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» совместно с Комиссией Общественной палаты РФ, Международным союзом «Ассамблея Народов Мира» и движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум). Проект реализуется при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Фонда развития цифровых технологий в социальной сфере.

Итоги конкурса подведут до 1 февраля 2027 года. Лучшие работы войдут в сборник методических материалов, их представят на VIII Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где авторы смогут презентовать свои наработки.
Никита Кротов

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