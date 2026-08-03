Объявили IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений

03 августа 2026, 13:45

Фото: istockphoto/macky_ch

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России) объявила о начале приема заявок на IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений. Мероприятие продлится до 20 октября.





Конкурс, ставший уже традиционным, нацелен на поиск и поддержку перспективных инициатив, способствующих укреплению общероссийского гражданского самосознания, гармонизации межнациональных отношений, а также сохранению этнокультурного многообразия народов России. Организаторы планируют не только выявить лучшие проекты, но и обеспечить их методическое сопровождение и тиражирование в регионах.



Ключевые этапы Конкурса в 2026–2027 годах:

