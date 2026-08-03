Жителей Подмосковья пригласили принять участие в фотоконкурсе «Золотое кольцо»
Фотоконкурс «Золотое кольцо 60», приуроченный к юбилею знаменитого туристического маршрута, проводится в России. Принять в нём участие могут все желающие, включая жителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Конкурсные работы принимаются до 31 августа на официальном сайте проекта.
«Фотографии можно прислать в пяти номинациях: «Атмосфера», «Город», «Природа», «Архитектура» и «Гастрономия». В итоге будут выбраны 20 лучших работ — по четырём временам года в каждой из номинаций», — говорится в сообщении.Участвовать можно сразу в нескольких номинациях. От одного фотографа принимаются до десяти работ, а в одной номинации — до пяти. По итогам конкурса создадут интерактивную карту самых красивых мест Золотого кольца.
В Московской области в Золотое кольцо входит Сергиев Посад, а также города Хотьково и Ликино-Дулёво, усадьбы Абрамцево и Мураново и село Гжель.