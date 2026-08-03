Московскую область приглашают к участию в юбилейном конкурсе «Успешный патент»
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и ФИПС объявили о запуске V юбилейного конкурса «Успешный патент». Мероприятие проводится в рамках реализации национальных целей технологического лидерства России, установленных Указом Президента РФ.
Конкурс зарекомендовал себя как эффективная площадка для выявления сильнейших технологических разработок со всей страны. За четыре года в нем приняли участие организации из 65 регионов — от крупных корпораций и МСП до вузов и НИИ, чьи проекты соответствуют приоритетам научно-технологического развития.
В 2024 году к конкурсу присоединилась и Московская область — тогда свои разработки представили 13 патентообладателей. Эксперты Роспатента отмечают, что регион имеет хороший научно-технический задел, который можно значительно усилить.
Прием заявок на V конкурс «Успешный патент» продлится до 15 сентября. Дополнительная информация на сайте успешныйпатент.рф.
Читайте также: