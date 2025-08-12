Объявивший о запуске рынка рабынь бизнесмен заявил, что его считают дебилом
Российский предприниматель Герман Стерлигов, известный своей скандальной деятельностью и торговлей дорогим сыром, прокомментировал волну критики после заявления о запуске «рынка невольниц». Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.
Стерлигов признался, что его действительно считают «дебилом», но не собирается менять своё поведение. По его словам, в молодости он мечтал стать президентом и заработать «миллиарды и триллионы».
Недавно миллиардер, известный своей христианской позицией, также выразил резкие слова в адрес представителей различных христианских конфессий, назвав их «лохами».
Кроме того, Стерлигов анонсировал открытие невольнического рынка. Из его поста следует, что рынок с рабами и рабынями будет открыт 29-30 августа. Стерлигов отметил, что такая мера сможет радикально решить кадровую проблему.
