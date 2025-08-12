Объявивший о запуске рынка рабынь бизнесмен заявил, что его считают дебилом

12 августа 2025, 12:31

Фото: iStock/djroland

Российский предприниматель Герман Стерлигов, известный своей скандальной деятельностью и торговлей дорогим сыром, прокомментировал волну критики после заявления о запуске «рынка невольниц». Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.