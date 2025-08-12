Россияне могут остаться без «шведского стола»: власти Турции готовят неожиданные перемены
Власти Турции рассматривают возможность отказаться от практики «шведского стола» в местных отелях – одной из ключевых услуг для иностранных туристов. Об этом сообщает газета Sabah.
Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции готовит доклад для главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана с рекомендацией отменить «шведский стол».
По данным турецкого фонда по предотвращению расточительства, ежегодно в стране выбрасывается около 23 миллионов тонн продуктов, при этом 35% из них не используются даже при приготовлении пищи. Представитель фонда Рамазан Бингёль отметил, что в отелях с системой all inclusive на одного гостя приходится в среднем 150 граммов выброшенной еды.
Отказ от «шведского стола» может стать частью усилий по борьбе с продовольственными потерями и повышению экологической ответственности в туристической сфере Турции.
