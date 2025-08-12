Россияне могут остаться без «шведского стола»: власти Турции готовят неожиданные перемены

12 августа 2025, 11:07

Власти Турции рассматривают возможность отказа от «шведского стола»

Фото: iStock/fyb

Власти Турции рассматривают возможность отказаться от практики «шведского стола» в местных отелях – одной из ключевых услуг для иностранных туристов. Об этом сообщает газета Sabah.