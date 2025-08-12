В России призвали лишать мигрантов гражданства за одно нарушение

12 августа 2025, 11:47

Иванов хочет лишать гражданства мигрантов за взлом аккаунтов, включая Госуслуги

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов, комментируя задержание шести подозреваемых во взломе личных кабинетов на портале «Госуслуги», заявил, что мигрантов, причастных к таким схемам фиктивной регистрации, следует лишать российского гражданства.





По данным NEWS.ru, злоумышленники поставили на миграционный учёт около пяти тысяч иностранцев, используя взломанные аккаунты граждан. Иванов охарактеризовал фиктивную регистрацию через «Госуслуги» не просто как мошенничество, а как угрозу национальной безопасности, и призвал к ужесточению наказаний. По его мнению, организаторов таких схем должны лишать гражданства, для причастных иностранцев необходимо ввести пожизненный запрет на въезд в Россию, а для граждан РФ — реальную уголовную ответственность вместо условных сроков и штрафов.



Депутат также подчеркнул необходимость усилить защиту портала: ввести двухфакторную аутентификацию для операций миграционного учёта и обязать операторов связи оперативно блокировать подозрительную активность.





«Портал «Госуслуги» — ключевой элемент цифрового государства, и его уязвимостью не должны пользоваться преступники», — заявил Иванов.