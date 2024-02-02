В МФЦ Подмосковья начался приём заявлений на голосование по месту пребывания

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Заявления о голосовании на выборах президента России по месту пребывания начали принимать в подмосковных МФЦ, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Заявление о голосовании по месту нахождения принимают все областные центры «Мои документы». Для оформления заявления с собой надо будет взять паспорт или временное удостоверение личности», — отметила глава министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что в бумаге будет зафиксирован избирательный участок, который выберет заявитель – определиться с эти помогут сотрудники МФЦ. После оформления заявителю выдадут отрывную часть документа, с которой надо будет прийти на голосование. При этом если избиратель напишет несколько заявлений, действительным будет считаться только первое.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта текущего года. Для удобства избирателей голосование будет проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.
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