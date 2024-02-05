Сотрудники МФЦ Котельников приняли участие в акции «Доброе дело»

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине проводится в городском округе Котельники, участие в ней приняли сотрудники местного центра «Мои документы», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Глава МФЦ Котельников Евгений Журавлёв отметил, что сотрудники организации уже не раз участвовали в подобных акциях.
Сбор гуманитарной помощи для участников СВО проводится в двух ДК Котельников — «Силикат» и «Белая Дача». Оттуда собранная помощь переправляется на общеобластной склад, где её сортируют, упаковывают и отправляют бойцам.
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«Быть вместе со своей страной и народом в трудный момент, помогать общему делу — вот настоящий патриотизм», — заявил Журавлёв.
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Лев Каштанов