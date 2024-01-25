В подмосковных МФЦ размещают плакаты о президентских выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Плакаты, информирующие избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации, размещают в МФЦ Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Одними из первых помещения МФЦ оклеили плакатами наши коллеги из городского округа Лосино-Петровский», — отмечается в сообщении.
В Мособлизбиркоме также напомнили, что с 29 января по 6 марта избиратель может подать через МФЦ заявление о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации. Подать такое заявление можно будет также через портал госуслуг или территориальную избирательную комиссию.
Голосование будет проводиться 15, 16 и 17 марта.
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