Объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025»

В народном календаре 15 марта отмечается Федот Ветронос — день, когда весна показывает свой капризный характер. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду свой нос сует», намекая на внезапные метели и порывистые ветра. Какие традиции связаны с этим днем, что можно и чего нельзя делать 15 марта, а также народные приметы о погоде — ​расскажет «Радио 1».