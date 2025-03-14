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Для поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, или находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, объявлен грантовый конкурс «Центры новых возможностей 2025», инициаторами являются Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, благотворительный фонд социальных и культурных проектов «Царьград» и благотворительный фонд Андрея Мельниченко.
В конкурсе могут принять участие государственные и муниципальные учреждения, некоммерческие организации и общественные объединения.
Победители смогут получить до двух миллионов рублей на открытие или развитие существующих центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, где им будут оказывать помощь соответствующие специалисты.
Также победители могут рассчитывать на грант до трех миллионов для финансирования кризисных центров, предлагающих комплексную помощь и поддержку семьям с детьми.
Деньги можно будет использовать на закупку технического и бытового оборудования, ремонт помещений, а также на административные расходы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Более подробную информацию можно узнать на официальном портале мероприятия.
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Победители смогут получить до двух миллионов рублей на открытие или развитие существующих центров дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, где им будут оказывать помощь соответствующие специалисты.
Также победители могут рассчитывать на грант до трех миллионов для финансирования кризисных центров, предлагающих комплексную помощь и поддержку семьям с детьми.
Деньги можно будет использовать на закупку технического и бытового оборудования, ремонт помещений, а также на административные расходы.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 марта. Более подробную информацию можно узнать на официальном портале мероприятия.
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Элина Позднякова