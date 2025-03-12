Конкурс «Моя страна — моя Россия» начал отбор экспертов

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Начался приём заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», заявки будут принимать до 22 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.