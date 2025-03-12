Конкурс «Моя страна — моя Россия» начал отбор экспертов

Фото: пресс-служба конкурса «Моя страна — моя Россия»
Начался приём заявок на участие в качестве эксперта во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей», заявки будут принимать до 22 апреля, сообщает пресс-служба конкурса.
«Попробовать себя в роли эксперта может каждый человек, обладающий знаниями в одной из номинаций конкурса или в области работы с молодёжью, педагогики и социального проектирования. При этом необходимо разделать ценности конкурса и быть готовым вдохновлять своим примером», — говорится в сообщении.Эксперты будут оценивать проекты в 14 номинациях. Для того, чтобы стать экспертом и получить допуск к оценке конкурсных работ, нужно будет пройти обучение и квалификационное тестирование. Подробная информация размещена на официальном сайте конкурса.
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