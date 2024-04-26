В Озёрах построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 1,1 МВт планируется построить на улице Юрия Сергеева в городе Озёры подмосковного округа Коломна, подряд на строительство власти муниципалитета выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о проведении конкурса на строительство котельной опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Работы должны быть выполнены в текущем году», — отмечается в сообщении.Начальная цена лота составляет 31 миллион 913 тысяч 960 рублей. Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и оплачиваться из регионального и окружного бюджетов. Заявки принимаются до 15 мая.
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