Застройщик ЖК «Фабрикант» в Пушкине получил разрешение на возведение 25-этажного дома

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
25-этажный дом на 264 квартиры построят на территории жилого комплекса «Фабрикант» в подмосковном Пушкине, компания-застройщик «Профи-Инвест» получила соответствующее разрешение от Минжилполитики Московской области, сообщает пресс-служба министерства.
«В 25-этажном корпусе предусмотрены квартиры различных планировок, в подъезде будет отведено специальное место для хранения велосипедов и колясок, а на первом этаже запроектированы коммерческие помещения, где можно будет открыть магазин, кафе и прочее», — говорится в сообщении.Всего в составе ЖК «Фабрикант» планируется построить девять жилых многоэтажек, детский сад на 250 мест и школу, рассчитанную на 518 учеников. Кроме того, планом предусмотрено несколько крытых и наземных стоянок для машин на 1328 автомобилей, а также фитнес-центр, места для отдыха и центр детского творчества.
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Лев Каштанов