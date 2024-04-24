В Красногорске продолжается строительства жилого комплекса «Аникеевский»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковье реализуют проект комплексного развития территории — ЖК «Аникеевский». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Аникеевский» на пересечении Новорижского и Волоколамского шоссе. Строительные работы в новом жилом комплексе идут сразу на нескольких объектах для более быстрой готовности объектов.
Кроме этого, в домах начали установку систем автоматики и диспетчеризации, охранного телевидении и тревожной сигнализации.
Стоит отметить, что работы продолжаются также в детском саду для 315 мест. На сегодняшний день завершены земляные и фундаментные работы и идет устройство горизонтальной гидроизоляции и цокольной части здания.
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«В корпусах 19/1, 19/2 и 26 полностью завершены работы по устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, а также выполнены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций надземной части и кладочные работы. В настоящий момент производится монтаж металлоконструкций и светопрозрачных конструкций и устройству инженерных сетей», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, в домах начали установку систем автоматики и диспетчеризации, охранного телевидении и тревожной сигнализации.
Стоит отметить, что работы продолжаются также в детском саду для 315 мест. На сегодняшний день завершены земляные и фундаментные работы и идет устройство горизонтальной гидроизоляции и цокольной части здания.
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Мира Полтева