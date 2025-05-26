Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»

Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»

Видео: пресс-служба АНО «Таврида.Арт»

Творческие Летние школы будут организованы в этом году академией творческих индустрий «Меганом» в рамках арт-кластера «Таврида», стать координаторами школ приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Таврида.Арт».
«Для реализации образовательной программы Летних школ сформирован Центр практики, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий могут принять участие в работе Летних школ в качестве координаторов», — говорится в сообщении.
Стать координаторами могут студенты или выпускники вузов по направлениям «Педагогика», «Организация работы с молодежью», «Сервис и туризм», «Психология», «Социально-культурная деятельность» и пр. Кроме того, приглашаются волонтёры или организаторы региональных, окружных, всероссийских и международных форумов, молодые люди с опытом работы куратором, тренером, вожатым и проч. на крупных мероприятиях, а также специалисты, желающие развиваться в event-индустрии.

Заявки принимаются до 2 июня включительно. Подробную информацию можно узнать по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье стартует приём заявок на грантовый конкурс для НКО

Объявлены победители регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»

В Раменском завершился чемпионат профмастерства «Мастер-КРЭТ 2025»
#таврида
#школы
#творчество
«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры
26 мая 2025, 16:38

Фото: istockphoto / standret

«ХАЗЯЕВА» — это команда популярных стримеров, объединившихся на платформе Twitch. Их контент строится вокруг IRL-трансляций: участники показывают свою повседневную жизнь, путешествия, тюнинг автомобилей, неформальные интервью и многое другое. Подробнее о каждом из стримеров расскажет «Радио ​1».

Кто такие «ХАЗЯЕВА»?


«ХАЗЯЕВА» — это творческое объединение, своего рода сквад (от англ. squad — команда, отряд), в который вошли стримеры с похожим стилем и форматом контента. Они делают IRL-трансляции — живые, не постановочные эфиры из повседневной жизни.

«Просто пацаны, которым не хватает детства, которые играют в дорогие игрушки. Что может быть интереснее?», — описал «ХАЗЯЕВ» один из участников Frame Tamer.

Изначально все участники сквада «ХАЗЯЕВА» были самостоятельными стримерами с раскрученными каналами на Twitch и YouTube. Одним из первых громких совместных проектов стала модернизация ВАЗ-2101, который они назвали «Копатыч». Зрители следили за тем, как преображалась старая машина. С тех пор тема автомобилей прочно вошла в контент «ХАЗЯЕВ».

Кто входит в состав «ХАЗЯЕВ»?


В группу входят несколько ярких стримеров, каждый из которых сформировал собственную аудиторию, но при этом регулярно участвует в совместных проектах.

Александр «Paradeev1ch» Парадеев


Один из ключевых участников и лицо команды. Родом из Челябинска, по образованию — преподаватель тхэквондо, обладатель чёрного пояса. В прошлом жил в Китае, где преподавал английский. Спустя полгода вернулся в Россию и начал активно вести блог и проводить прямые эфиры, быстро завоевав признание аудитории. В 2023 году попал в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».

Александр «Paradeev1ch» Парадеев (фото: Instagram** / paradeevich)

Илья «Exile» Яцкевич


Музыкант и диджей, начавший карьеру после поездки на концерт Мартина Гаррикса. Учился в США по специальности «экономика», но выбрал творческий путь. Уже через год вернулся в Россию, стал развивать YouTube-канал и позже переключился на стриминг. Входит в рейтинг Forbes «30 до 30». Его трансляции объединяют музыку, творчество и откровенное общение с аудиторией.

Илья «Exile» Яцкевич (фото: Instagram** / exile_music)

Александр «Frame Tamer» Ермолаев


В прошлом охранник посольства США и оператор, снимавший контент для популярных блогеров. Благодаря своей настойчивости, стример получил работу в команде Моргенштерна*. В будущем планирует получить образование в сфере психологии. Позже начал развивать собственный канал, хотя стримить на Твиче ему не нравилось из-за непонятного интерфейса.

Первую популярность на Твиче он получил благодаря стримеру Бустеру, а вскоре он познакомился и с другими участниками будущего сквада «Хазяева».

Александр «Frame Tamer» Ермолаев (фото: Instagram** / worldtamer)

Алексей «Koreshzy» Деревяшкин


Koreshzy — блогер из Электростали. С 14 лет зарабатывал на монтаже видео по World of Tanks, зарабатывая по 40 тысяч рублей в месяц. В дальнейшем одним из инициаторов первого сквада с Paradeev1ch — «13 сантиметров», предшественника «ХАЗЯЕВ». Стример попробовал себя в рэпе. Например, трек «Глаза не врут» он написал после расставания со стримершей Аней «Akyuliych».

Илья «Exile» Яцкевич (фото: Instagram** / koreshzy)

Влад «Kuertov» Куертов


Kuertov родом из Минска. Его первая работа — администратор игрового сервера Unturned. Позже он решил запустить собственный сервер GTA RP, взяв деньги в долг у отца и собрав команду. Идея сработала: уже в 17 лет он заработал первый миллион, а вскоре стал долларовым миллионером благодаря успеху проекта.

Сегодня его сервер Majestic Role Play объединяет миллионы игроков, и до 5 тысяч человек могут играть одновременно.

Влад «Kuertov» Куертов и Koreshzy (фото: Instagram** / vladkuertov)

Константин «PlohoyParen» Смоляр


Хотя многие из «ХАЗЯЕВ» пробуют себя в музыке, именно PlohoyParen считается в скваде главным рэпером. Он родом из Ивантеевки, вырос в небогатой семье и с 13 лет начал работать — разносил листовки. Примерно тогда же начал делать первые треки: включал бит на мамином телефоне и записывал голос на диктофон.

В 2016 году выпустил первый полноценный трек. К «ХАЗЯЕВАМ» попал почти случайно — смотрел их стримы и однажды просто предложил встретиться.

Константин «PlohoyParen» Смоляр (фото: Instagram** / horoshiiparen)

Данила «Danila_Gorilla» Фурцев


Начал карьеру стримера в 2022 году, вдохновившись примером друга Frame Tamer. До этого работал на Моргенштерна*. Стример может похвастаться званием мастера спорта по пауэрлифтингу.

Данила «Danila_Gorilla» Фурцев (фото: Instagram** / danila.gorilla)

Чем известны «ХАЗЯЕВА»


Сквад «ХАЗЯЕВА» — это объединение популярных соло-стримеров с Twitch и YouTube, каждый из которых ведёт собственный контент, но вместе они стали известны благодаря живым IRL-трансляциям. Кроме того, они проводят интервью с известными киберспортсменами и стримерами в формате «Хазяева на колёсах».

Основное направление стримеров — Just Chatting (общение со зрителями), IRL (в реальной жизни) и развлекательные челленджи. Взаимодействие с аудиторией — главная фишка команды.

Фото: Instagram** / worldtamer

Интересные факты про «ХАЗЯЕВ»


Название «ХАЗЯЕВА» появилось случайно: в одной из своих IRL-трансляций участники дрифтовали на машине возле складов, однако охраннику это не понравилось.

«Вы что тут устроили? Это вам гоночный трек что ли? Сейчас хазяева приедут», — произнес он.
Зрителям стрима очень понравилась эта фраза, поэтому объединение выбрало такое название.

Один из первых ярких проектов — «Копатыч»: реставрация старого ВАЗ-2101. Процесс активно освещался на стримах и стал вирусным. С тех пор автомобили — важная часть контента. Участники дарят друг другу редкие и дорогие машины, как, например, Mercedes-Benz 170S 1951 года или BMW M3 с выхлопной системой за миллион рублей.

Трансляции часто превращаются в шоу с нестандартными идеями — например, запуск 400 гелиевых шаров или езда по полю на болотоходе. «ХАЗЯЕВА» участвовали в шоу «Вписка», где подробно рассказали о себе и своих начинаниях;

Читайте также:

«Да, я не Михаил Круг»: концерты с мамой, «Новая Фабрика звезд» и девушка из шоу «Давай поженимся!». Александру Кругу — 23 года

Оформил 20 млн на мать: бывшая жена Матвея Сафонова обвинила его в сокрытии доходов

Влад Череватый назвал Боне условие счастливой личной жизни

*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом

**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#автомобили
#зрители
#видео
#творчество
#блогер
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выражать чувства»: Гороскоп с 26 мая по 1 июня для всех знаков зодиака
26 мая 2025, 13:41

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

27 мая состоится Новолуние в Близнецах. Новая Луна сформирует благоприятные аспекты с Сатурном, Плутоном и Нептуном.
В сфере карьеры появляется хорошая возможность продвижения за счет упорства, трудолюбия и терпения. Важно не отвлекаться и постепенно следовать плану. Поможет практичность, ответственность, предприимчивость.

В любви надо стремиться выражать свои чувства и быть готовыми к авантюрам. Хорошо флиртовать, быть соблазнительными и привлекательными.

Для сохранения здоровья полезны разгрузочные дни и диеты. Благоприятно составлять оптимальный распорядок дня, распределяя нагрузку и выделяя время на полноценный отдых.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну надо заранее изучать информацию и владеть всеми фактами. Он сможет отстоять свою точку зрения и будет увлекательным собеседником.

Тельцу благоприятно быть любознательным и интеллектуально трудиться. Подъём сил и энергия на протяжении всей недели помогут воплощать планы в реальность.

Близнецам хорошо рассуждать, обсуждать и выражать себя в слове. Чтение, беседы с интересными людьми воодушевят

Раку удастся многое сделать, он значительно продвинется в своих достижениях. Его позиция будет активной.

Льву захочется праздника. Хорошее настроение и оптимистичный настрой будут притягивать к нему внимание и восхищение.

Деве надо избегать споров. Ей поможет дипломатия и вежливость. Дружеские контакты поднимут настроение и обрадуют.

Весы успешно преодолеют все трудности, их инициатива получит поддержку. Они испытают много новых положительных впечатлений.

Скорпиону надо продумывать все свои поступки. Энергию лучше направить на благородные дела. С любимыми людьми ему желательно проявить щедрость и заботу.

Стрельцу надо находить во всём радость и положительные моменты. Ему лучше самому себе поднимать настроение и не разочаровываться.

Козерогу нужно найти время на своё любимое дело. Он с увлечённостью выразит себя в творчестве и произведет прекрасное впечатление на окружающих.

Водолею нужно дружелюбно и любезно себя проявлять в деловом общении. Умение выслушать и понять разные точки зрения расширят его представления.

У Рыб увеличится круг знакомств, откроются новые возможности. Они станут влиятельнее и популярнее.

Читайте также:

«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе

Астрономы предупредили о возможном столкновении с астероидом 2024 YR4 в 2032 году

Эксперт Колтовской: упавший астероид не несёт опасности для жителей Якутии и природы
#энергия
#астролог
#гороскоп
#зодиак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Холодный фронт» : Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
Синоптик Шувалов: в конце недели в Москве будет понижение температуры
26 мая 2025, 13:20

Фото: iStock/Abbady Abbady

В Москву и область пришла настоящая жара, долго ли она продержится?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» предупредил, что воздух прогреется почти до 30 градусов.

«До четверга включительно будет солнечная сухая погода, потом начнет прибавляться облачность, в пятницу ожидаются первые грозовые раскаты и понижение температуры», — сказал он.

По прогнозам синоптика, к Москве и области приближается холодный фронт, который будет вначале июня.

«Я не употреблял бы слова "похолодание". Это понижение температуры. Будет просто небольшой уход жары», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что распространяющиеся в Сети сведения о том, что предстоящее лето станет самым жарким в России, не соответствуют действительности.

Читайте также:

На Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса

Футуролог Кононов: Россияне будут жить до 120 лет

«Купание только для экстремалов»: синоптик Познякова рассказала о погоде на выходные
#солнце
#погода
#лето
#выходные
#воздух
#россияне
#похолодание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала, почему лучше избегать набора веса в отпуске
Диетолог Павлюк: идеальным вариантом было бы избежать набора веса в отпуске
26 мая 2025, 12:50

Фото: iStock/puhimec

В отпуске большинство из нас хочет отдохнуть и насладиться свободным временем, включая возможность вкусно поесть.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» предупреждает, что идеальным вариантом было бы избежать набора лишнего веса.

«Мы едем плавать и гулять, и можно ездить и не набирать вес», — отметила она.

По словам специалиста, каждый набор веса и его снижение сопровождается потерей тощей массы, то есть мышц. А чем меньше мышечной массы, тем ниже обмен веществ и выше риск набрать вес в дальнейшем.

Павлюк также отметила, что поездки в более жаркие страны могут стать стрессом для организма.

«На смену режима, алкоголь и переедание организм реагирует набором веса», — пояснила она.

По ее словам, исследования показывают, что во время поездок или длительных праздников люди в среднем прибавляют около двух килограммов.

Несмотря на это, диетолог не одобряет прибавку веса и советует, если лишние килограммы все же появились, не садиться на строгую диету. Вместо этого стоит просто немного сократить калорийность рациона.

«Эти 2 килограмма человек может потерять за 3-4 недели», — заключила она.

Читайте также:

Диетолог Павлюк назвала отличия зелёной гречки от обычной

Диетолог раскрыл, к каким болезням может привести интервальное голодание

Диетолог Павлюк рассказала о преимуществах «зелёных» продуктов
#алкоголь
#диетолог
#поездки
#статьи
#диета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дачникам рассказали, как спасти растения в жару
Агроном Воробьев: растения в жару стоит накрывать полупрозрачным материалом
26 мая 2025, 12:27

Фото: iStock/Mkovalevskaya

В Москву и область пришла жара, которая, по прогнозам синоптиков, продержится долго. У дачников появляются вопросы: что делать с рассадой, и как сохранить влагу?
Агроном, биолог Михаил Воробьев в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас можно высаживать практически всю рассаду, которую выращивали или приобрели.

«Резкое наступление лета — это стресс для растений. Прежде всего, следует защитить те растения, которые уже высажены в парники, потому что погода была достаточно прохладная, и растения не успели подготовиться к жаре, то есть на физиологическом уровне их системы работают еще не в летнем режиме, поэтому некоторое время они будут себя чувствовать не очень хорошо, листики будут увядать, даже если влаги в почве достаточно», — объяснил эксперт.

По его словам, растениям нужно помочь — во-первых, парники и теплицы, в которых находятся растения, нужно накрыть любыми доступными способами.

«Кто-то накидывает укрывной полупрозрачный материал, который частично отражает свет, частично пропускает, делает легкую тень. Кто-то накидывает занавески тюлевые, простыни. Если вообще ничего под руками нет, то можно использовать ветки деревьев с листьями: прислонить их с южной стороны к парнику или к теплице, закрепить, чтобы ветер не сдул», — посоветовал агроном.

Он добавил, что в жару листья растений можно поливать из лейки, чтобы влага впитывалась не только через корни.

«Если вы высаживаете рассаду, то поставьте ее сначала в тенечек — пусть привыкнет к новым условиям. Сажать лучше во второй половине дня, ближе к вечеру, когда солнце уже не так сильно греет. Почву можно замульчировать чем-нибудь, чтобы она не нагревалась», — сказал Воробьев.

Читайте также:

Дачникам рассказали, как лучше всего бороться с сорняком

Россиянам назвали неожиданную пользу одуванчиков

«Победить нельзя, но бороться надо»: как защитить от тли садовые растения?
#солнце
#погода
#растения
#ветер
#свет
#дача
#огород
Следите за нашими новостями
в удобном формате