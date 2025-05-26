Объявлен набор координаторов Летних школ арт-кластера «Таврида»

Видео: пресс-служба АНО «Таврида.Арт»
Творческие Летние школы будут организованы в этом году академией творческих индустрий «Меганом» в рамках арт-кластера «Таврида», стать координаторами школ приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Таврида.Арт».
«Для реализации образовательной программы Летних школ сформирован Центр практики, где студенты профильных направлений и активисты сферы организации социокультурных мероприятий могут принять участие в работе Летних школ в качестве координаторов», — говорится в сообщении.Стать координаторами могут студенты или выпускники вузов по направлениям «Педагогика», «Организация работы с молодежью», «Сервис и туризм», «Психология», «Социально-культурная деятельность» и пр. Кроме того, приглашаются волонтёры или организаторы региональных, окружных, всероссийских и международных форумов, молодые люди с опытом работы куратором, тренером, вожатым и проч. на крупных мероприятиях, а также специалисты, желающие развиваться в event-индустрии.
Заявки принимаются до 2 июня включительно. Подробную информацию можно узнать по ссылке.
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