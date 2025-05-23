Объявлены победители регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье»

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума объявила имена победителей регионального этапа конкурса рисунков «ЭкоПодмосковье». Его с 20 марта по 25 апреля проводил комитет регионального парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, сообщили в думской пресс-службе.
В этом году конкурс был посвящён темам «Деревья, опалённые войной. Аллея памяти Героев» и «Красная книга Московской области глазами детей».
Целью было привлечь внимание жителей к проблемам экологии, помочь в формировании экологической грамотности и культуры.
Открытие выставки, а также награждение победителей и призёров состоятся 4 июня в здании регионального парламента.
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Целью было привлечь внимание жителей к проблемам экологии, помочь в формировании экологической грамотности и культуры.
«Помимо экологической, конкурс имел и патриотическую составляющую. В этом году он был приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Огромное спасибо ребятам, которые приняли в нём участие и проявили себя! Все большие молодцы!», – сказал председатель комитета Владимир Шапкин.Конкурс проводился по трём номинациям в трёх возрастных группах. Узнать имена его победителей можно на сайте.
Открытие выставки, а также награждение победителей и призёров состоятся 4 июня в здании регионального парламента.
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Лора Луганская