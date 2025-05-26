В Подмосковье стартует приём заявок на грантовый конкурс для НКО

Фото: пресс-служба министерства информации и молодёжной политики МО
Грантовый конкурс для некоммерческих организаций, действующих в сфере развития гражданского общества, проведут в Московской области. Заявки на участие будут приниматься со 2 июня по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
«К участию в конкурсном отборе допускаются социально значимые проекты некоммерческих неправительственных организаций, направленные на развитие институтов гражданского общества в Московской области», — говорится в сообщении.Заявки будут приниматься по четырём направлениям: культур и искусство, социальная защита граждан, молодёжная политика и волонтёрская деятельность. Общая сумма гранта составляет более 92 миллионов рублей.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства.
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