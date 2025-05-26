В Подмосковье стартует приём заявок на грантовый конкурс для НКО

Грантовый конкурс для некоммерческих организаций, действующих в сфере развития гражданского общества, проведут в Московской области. Заявки на участие будут приниматься со 2 июня по 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.