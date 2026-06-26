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Объявлен приём работ на конкурс «Вместе против коррупции!» — 2026

Фото: anticorruption.life

Генеральная прокуратура Российской Федерации открывает приём заявок на Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» в 2026 году.



Организаторы предлагают молодым людям из разных стран выразить своё отношение к проблеме коррупции через творческие проекты. Конкурс включает три основные категории:

  • лучший видеоролик;
  • лучший плакат;
  • лучший рисунок.
Участники соревнуются в двух возрастных группах: первая объединяет молодёжь от 10 до 17 лет, вторая — молодых специалистов и студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный сайт конкурса принимает работы до 1 октября 2026 года.

На этом же ресурсе размещены полные правила участия и критерии оценки творческих материалов. Организаторы планируют объявить результаты конкурса в декабре 2026 года и приурочить церемонию награждения к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Ольга Щелокова

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