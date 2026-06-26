Объявлен приём работ на конкурс «Вместе против коррупции!» — 2026
Генеральная прокуратура Российской Федерации открывает приём заявок на Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» в 2026 году.
Организаторы предлагают молодым людям из разных стран выразить своё отношение к проблеме коррупции через творческие проекты. Конкурс включает три основные категории:
- лучший видеоролик;
- лучший плакат;
- лучший рисунок.
На этом же ресурсе размещены полные правила участия и критерии оценки творческих материалов. Организаторы планируют объявить результаты конкурса в декабре 2026 года и приурочить церемонию награждения к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).