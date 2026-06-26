В Балашихе провели семинар-совещание по профилактике экстремизма среди молодёжи

26 июня 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

Семинар-совещание по профилактике вовлечения молодёжи в экстремистские и деструктивные формирования состоялся в Российском государственном университете народного хозяйства им. В.И. Вернадского в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба министерства информации и молодёжной политики Московской области.





В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты вуза, а также эксперты в области духовно-нравственного воспитания, безопасности и права.





«Механизм вербовки молодёжи экстремистами через интернет раскрыл ветеран специальной военной операции Владислав Блинцкий. Правовые аспекты вовлечения в террористическую деятельность осветил член Адвокатской палаты Подмосковья Денис Серов. А священник Александр Золомин выступил с докладом о духовно-нравственных ориентирах как основе противодействия экстремизму», — говорится в сообщении.